Sandra Mutu face un pas nou în carieră și intră în lumea televiziunii. Cunoscută până acum mai ales prin aparițiile din presa mondenă și prin relația cu Adrian Mutu, Sandra va avea, de această dată, propriul rol în fața camerelor.

Soția fostului fotbalist va prezenta „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 09:00. Noul proiect reprezintă pentru Sandra o schimbare față de activitatea pe care a avut-o până acum. Ea a recunoscut că a avut nevoie de timp pentru a accepta propunerea și că decizia de a spune „da” a venit după ce a analizat provocarea.

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Sandra Mutu: „Am considerat că e momentul să ies din zona de confort”

Sandra spune că noul rol este o experiență diferită pentru ea și că emoțiile pe care le are înaintea debutului vor fi transformate într-o sursă de energie pentru noua provocare.

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj. Momentan, am foarte multe emoții, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”.

Astfel, Sandra Mutu își asumă pentru prima dată un rol constant în televiziune, după o perioadă în care a preferat să fie mai discretă în ceea ce privește aparițiile publice.

De la Miss România la prezentatoare TV

Înainte de noua etapă din televiziune, Sandra și-a făcut intrarea în lumea mondenă prin modeling. În 2010, pe când avea 17 ani, Sandra Bachici a câștigat titlul de Miss România.

Experiența din modelling i-a adus primele apariții în atenția publicului și a presei. Ulterior, Sandra a preferat să se retragă treptat din prim-plan și să acorde mai multă atenție vieții de familie. Acum, ea revine în fața camerelor, însă într-o ipostază diferită: cea de prezentatoare TV.

O nouă etapă pentru soția lui Adrian Mutu

Sandra Mutu este căsătorită cu Adrian Mutu, alături de care formează un cuplu de peste un deceniu. Cei doi au împreună un fiu, Tiago. De-a lungul timpului, Sandra a fost prezentă în spațiul public mai ales prin prisma relației cu fostul fotbalist, însă noul proiect de la Antena Stars îi oferă ocazia să fie cunoscută și prin prisma activității sale profesionale.

Începând din acest weekend, telespectatorii o vor putea vedea în fiecare sâmbătă și duminică dimineața, de la ora 09:00, la „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”.

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