Recent, Saveta Bogdan a mers la un notar din București. Acolo și-a făcut testamentul, a decis că apartamentul pe care îl are în București și în care locuiește acum îl lasă moștenire fiicei sale. „Fata mea a venit din America pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu.

Mă rog, ce am avut la bancă, ce am… să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie”, a declarat artista de muzică populară, care a mai dezvăluit și ce condiție a pus.

„Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu… am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze.

Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns”, a adăugat Saveta Bogdan pentru Antena Stars, notează Fanatik.

Cătălina e fiica Savetei Bogdan. Ea locuiește de peste 12 ani în Statele Unite ale Americii, unde s-a căsătorit cu un american de origine germană pe nume Lillen Wagner.

Conform Fanatik, Cătălina nu mai are cetățenie română de foarte multă vreme, însă este pregătită să facă actele pentru a avea din nou.

