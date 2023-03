Schimbare la „Bravo, ai stil!”. Unul dintre jurați nu va mai face parte din noul sezon: „A fost o experiență cu totul specială”

Trei membri ai juriului se vor afla şi în acest nou sezon alături de concurentele emisiunii, scrie kanald.ro. În cel de-al optulea sezon, la masa juriului „Bravo, ai stil!” nu se va mai afla însă Tibi Clenci, celebrul fotograf international. Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu rămân în acest proiect.

„Le doresc succes noilor concurente”

La dezvăluirea veștii, Tibi Clenci a avut și un mesaj pentru viitoarele concurente. „A fost o experienţă cu totul specială, pentru că sunt un artist, un performer, care apreciază actul artistic în toate manifestările lui.

În acelaşi timp, m-am simțit onorat să le fiu alături, ca mentor, unor tinere care şi-au dorit să evolueze din punct de vedere stilistic şi nu numai. Mă voi implica mai departe în proiecte care ţin de activitatea mea internatională şi le doresc succes noilor concurente care vor păşi în platoul noului sezon Bravo, ai stil!”, a transmis Tibi Clenci.

Despre noul sezon „Bravo, ai stil!”

„Bravo, ai stil!”, show-ul inspiraţional despre atitudine şi evoluție, se pregăteşte să-şi redeschidă porţile, la Kanal D. După ce a creat comunități uriaşe de fani şi a lansat vedete în industria entertainmentului românesc, dar şi generaţii de influenceri, reality show-ul va readuce în atenţia milioanelor de telespectatori concurente gata să strălucească şi să inspire, aşa cum au făcut-o înaintea lor şi alte tinere necunoscute publicului larg şi care au avut un parcurs extraordinar.

Înscrierile au început de multă vreme, peste 700 de persoane au aplicat deja, anunță Ilinca Vandici. „Este castingul deschis încă de anul trecut. Acest sezon o să fie fără celebrități, asta înseamnă că orice doamnă și domnișoară care își dorește să strălucească și să fie în lumina reflectoarelor trebuie să vină să ne cunoască și să se bucure de experiența asta absolut fabuloasă pe care o dă acest show fenomen.(…)

Fără vedete în noul sezon „Bravo, ai stil!”

Pot să spun așa din casă că deja sunt înscrise 700 de persoane. Castingul încă este deschis. Este al 8-lea sezon și vine cu o energie foarte, foarte bună și mi se pare că este un fel de reîntoarcere la rădăcini. Ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început și ne place enorm. Sunt atât de multe femei superbe în țara asta cu un potențial fantastic, chiar dacă nu sunt pasionate de modă. Moda asta se învață, pentru că nici eu nu eram strălucită în modă.

Îmi plăcea să mă îmbrac și să-mi cumpăr haine, dar nu știam mare lucru. Am învățat în timp ce am stat și i-am ascultat pe jurați în fiecare ediție. Am învățat foarte multe lucruri, iar acum îmi este foarte ușor când merg la cumpărături și îmi aleg ce mi se potrivește”, a spus Ilinca Vandici la Radio Impuls.

