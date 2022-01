Sebastian Dobrincu a răbufnit după declarațiile făcute de Mimi despre relația lor. Milionarul o contrazice: „A pozat în victimă! A mințit că a fost înșelată”

Sebastian Dobrincu a publicat un mesaj lung pe InstaStory, iar în debutul acestuia a subliniat că nu a înșelat-o pe Mimi cu Ioana Ignat, actuala lui iubită. „Mimi este de profesie creator de conţinut. Drama şi controversa sunt canalele prin care ea şi echipa ei generează beneficii financiare. I-am iertat şi ignorat multe atacuri nefondate, atât în privat, cât şi în public. Ultimul episod însă a pus capac şi simt nevoia să spun cine este Mimi cu adevărat.

A minţit că a fost înşelată. Deşi mi-a recunoscut în privat că îi pare rău pentru reacţia impulsivă şi eticheta umilitoare pe care mi-a pus-o acum un an, nu a avut curajul să îşi recunoască niciodată public greşeala. Aveţi aici o parte din mesajul pe care Mimi urma să îl publice pentru a cere scuze public pentru minciună – mesaj pe care nu l-a mai publicat niciodată. Dar am iertat”, a scris Sebastian Dobrincu, pe pagina sa de Instagram, potrivit click.ro.

Tânărul milionar spune și că Mimi ar fi minţit și în legătură cu o ceartă de-a lor în care ar fi intervenit vecinii. „A minţit că între noi ar fi existat o altercaţie. În podcastul lui Măruţă a inventat un conflict fictiv, unde vecinii ar fi intervenit”, a completat Sebastian.

Juratul de la „Imperiul Leilor” și-a continuat mărturisirea pe Instagram precizând că fosta iubită nu îi poate reproşa că a cunoscut pe altcineva la scurt timp după separare, pentru că şi ea ar fi făcut la fel.

„Definiţia ipocriziei? Să condamni o persoană pentru ceea ce şi tu faci. Repetă în presă că ar fi fost «părăsită». Ne-am despărţit de comun acord, în urma unei discuţii civilizate, după care amândoi am întâlnit pe altcineva – lucru pe care nu l-a menţionat niciodată. Nicio despărţire nu este uşoară. Am suferit amândoi în egală măsură – ea în public, însuşindu-şi rolul de victimă, iar eu, respectându-ne durerea, în privat. Eu şi Mimi ne-am îndrăgostit la scurt timp după ce ea se despărţise de fostul iubit. Astăzi, ea reproşează că «am părăsit-o», pentru că am trecut peste despărţire primul – aşa cum ea făcuse cu fostul partener? Împachetarea asta, menită să stârnească milă, asemenea ideei că aproape a sărit de la balcon sau că aproape a intrat pe antidepresive din cauza acestui episod sunt artificii emoţionale pe baza unor subiecte prea serioase, pentru ca Mimi să le fluture superficial pentru a stârni empatia publicului”, a adăugat Sebastian Dobrincu.

„A pozat în victimă pentru a câștiga capital de imagine”

„A pozat în victimă încă de la prima noastră despărţire, la îndemnul managerului ei, pentru a câştiga capital de imagine pe baza unor drame inventate. Mă condamnă că eu nu mi-am dorit să avem o relaţie publică, dar nu menţionează motivul reticenţei mele: la scurt timp după ce ne-am îndrăgostit, mi-a povestit motivul real pentru care voia să mă cunoască – ea şi managerul ei voiau să îmi propună să orchestrăm o relaţie falsă între noi, pentru a ne promova reciproc. Mi s-a părut cel mai josnic lucru, iar din momentul acela am avut mari frici vizavi de dorinţa ei de a ne afişa public.

La doar câteva zile după ce ne-am cunoscut, ea şi managerul ei au venit cu propunerea de a face un pictorial despre relaţia noastră pe coperta unei reviste. În contextul în care noi abia ne cunoşteam de câteva zile, propunerea era total deplasată şi m-a pus pe gânduri. Noi ne îndrăgostiserăm reciproc deja, iar propunerea lor nu mai avea sens. Deşi am stabilit împreună că ne dorim o relaţie sănătoasă, ferită de opinia publică, ea astăzi îmi resproşează propria ei decizie”, a mai declarat el.

Sebastian Dobrincu: „Mimi nu este victimă”

„Mimi nu este victimă. Împachetează minciunile într-o falsă misiune socială – vrea să „ajute tinerii în depresie să depăşească momentul”. Dar ce îi învaţă prin propriul exemplu? Cum să mintă şi să îşi agreseze partenerul? Cum să se victimizeze? Cum să nu îşi asume vina? Latura falsă îi iese la iveală prin propriile cuvinte. Mă întristează profund faptul că vrea să profite profesional pe baza relaţiei noastre sincere de iubire, în loc să fi acceptat să rezolvăm orice tensiune ar fi rămas între noi. Are acces la un public numeros şi tânăr pe care încearcă să îl manipuleze pentru beneficiul ei şi al echipei ei. Este un business pentru ea – înţeleg perfect -, dar nu pot accepta la nivel moral să calc pe cadavre de dragul succesului. În special când vine vorba de persoana care te-a iubit.

Îmi este ruşine că am ajuns să adresez răspunsuri la astfel de mizerii. Scopul meu nu este să îi întorc răutatea. Nu vreau să o denigrez, nici să merg să mă victimizez în podcasturi. Vreau doar să subliniez cât de uşor poate fi manipulată opinia publică şi cum oameni precum Mimi şi echipa ei exploatează asta în cel mai pervers mod, pentru propriul profit”, și-a încheiat tânărul milionar mesajul.

Ce a spus Mimi despre relația amoroasă cu Sebastian Dobrincu

„Noi ne-am cunoscut în decembrie 2019. (…) M-a impresionat că un băiat de 21 de ani vorbea așa de frumos. Când ne-am întâlnit, a fost un moment magic. Am mers la cină, când a venit în țară. Când m-am uitat în ochii lui, primul meu gând a fost «o să-l iubesc pe băiatul ăsta ca o nebună» și ca o nebună l-am iubit”, a povestit Mimi potrivit Unica.

„La începutul relației, am stabilit de comun acord că nu ne dorim să fie publică, nu știam dacă va fi stabilă. Eram doi copii. Eu aveam o expunere foarte mare. Nu voia nimeni să transforme o iubire pură de copii într-un circ. (…)

Ne-am mutat împreună după 3 luni. A devenit o relație serioasă, apoi au început să apară problemele. Eu simțeam că el s-a îndrăgostit de altcineva, iar el spunea că era doar în capul meu. În momentul ăsta, nu am de unde să știu dacă era doar în capul meu sau dacă era realitatea, numai Dumnezeu știe”, a continuat. „Am rămas împreună 3 luni după momentul ăsta și a coincis cu momentul în care el și Ioana s-au cunoscut. Un an investisem mult timp și sentimente amândoi, construisem ceva. Dar, pentru că eu simțeam asta, am devenit foarte rea cu el”, a mai spus Mimi.

„El a plecat în America. Când s-a întors, mi-a scris că vrea să ne împăcăm, nu i-am răspuns trei zile, și el era deja cu ea. Ne-am întâlnit, amândoi ne doream să ne împăcăm, dar relația era sensibilă. Nu știam ce să fac. Am făcut și eu pe imposibila, nu i-am mai răspuns și el a fost cu altcineva”, a completat ea.

