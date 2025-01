Sebastian Stan, actorul american de origine română, a venit în România pentru pregătirile unui nou film regizat de Cristian Mungiu. Este vorba despre filmul „Fjord”, repetițiile având loc în țara noastră, iar filmările vor fi în Norvegia, în această primăvară.

În timp ce se afla în București, Sebastian Stan a primit vestea nominalizării sale la Oscar pentru rolul din filmul „The Apprentice” despre Donald Trump. Cristian Mungiu a dezvăluit: „Sebastian a venit în România pentru nişte repetiții.

Suntem într-o etapă de pregătire. Era important să ne vedem pentru nişte probe de costum şi repetiţii. Am fost împreună când am primit vestea că este nominalizat la Oscar. Ca să nu aibă prea multe emoții, am convenit că vom lucra în acea zi şi, în timpul repetiţiilor, am primit eu un mesaj că a fost nominalizat. Mi-a făcut plăcere să-i dau vestea”, a declarat Cristian Mungiu, citat de Observator.

Sebastian Stan va juca într-un film românesc

Referitor la colaborarea lor, cei doi au început să aibă discuții în urmă cu ceva timp. Cristian Mungiu a mai explicat: „L-am întrebat dacă îi permite timpul, i-am dat scenariul, i-a plăcut, ne-am întâlnit şi am decis că vom lucra împreună. Ne cunoaştem de multă vreme. El a venit la New York când pregăteam eu un alt film şi am convenit să rămânem în legătură pentru a găsi un proiect să lucrăm împreună”.

Într-un interviu recent, Sebastian Stan declara că abia așteaptă să intre în rolul pe care îl are în filmul regizat de Cristian Mungiu, intitulat „Fjord”. „Am încercat să găsesc un proiect care să mă aducă înapoi în România şi să exploatez acea istorie personală pe care o am. Sunt încântat să lucrez cu Cristian Mungiu şi sper ca totul să se încheie cu bine”, a adăugat actorul.

În filmul „Fjord”, partenera lui Sebastian Stan va fi actrița norvegiană Renate Reinsve.

Despre filmul lui Cristian Mungiu

Filmul este produs de compania lui Cristian Mungiu, Mobra films, împreună cu compania norvegiană Eye Eye Pictures, iar filmările vor avea loc în regiunea Ålesund, în primăvara anului 2025, conform Film New Europe.

„Filmul urmăreşte relaţia dintre două familii vecine în care unul dintre parteneri nu este norvegian. Familiile locuiesc într-un orăşel din Norvegia, iar copiii lor au vârste similare.

Când ideile lor despre societate, valori şi educaţie încep să difere, ei sunt nevoiţi să îşi pună întrebări complexe cu privire la diferenţele culturale, limitele intimităţii, toleranţa, libertatea şi viaţa privată”, potrivit Arkivet Casting, care organizează un casting pentru copii (fete şi băieţi) cu vârste între 12 şi 14 ani (pentru roluri principale), dar şi pentru fete şi băieţi de 6-10 ani. Copiii trebuie să vorbească limbile română, engleză şi norvegiană. Proiectul a primit 3,5 milioane de lei de la Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), scrie Mediafax.

