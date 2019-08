De Andreea Romaniuc Archip,

Gina Pistol a avut parte de o escapadă pe meleaguri elene, organizată pe ultima sută de metri. Vedeta Antenei 1 a ajuns în Lefkada, una dintre cele mai frumoase insule din Marea Ionică.

„De cele mai multe ori tind să aleg destinații în care mă pot bucura de natură și de câteva momente de liniște, departe de cotidian. Așa îmi reîncarc bateriile. În prima parte a vacanței, înainte de a ajunge în Lefkada, am ajuns într-un mic orãşel de munte, numit Metsovo, foarte drãguţ, cochet, cu multe buticuri cu bijuterii, cu mult argint, de care trebuie sã recunosc cã nu m-am putut ţine departe. Am mai spus-o, sunt îndrãgostitã de bijuterii vechi, de tot ce înseamnã vintage. În aceeaşi searã am mâncat pentru prima oarã în vacanţã un preparat delicious – vânãtã la cuptor, gratinata cu brânzã şi sos de roşii. Mi-a plãcut mult”, ne-a spus ea.

Blonda s-a relaxat pe plajele cu nisip fin, a admirat peisajele de vis, marea cu apă turcoaz, dar a luat și la pas străduțele din stațiune, nu o dată fiind recunoscută de turiști.

„Cea mai frumoasã experienţã din vacanţã am trãit-o pe o plajã la care am ajuns printre ultimele zile, o afacere de familie, pe o plaja superbã, care semãna mai degrabã cu o plajã din Thailanda. Ea prepara bãuturile şi soţul, un marocan, era în bucãtãrie, unde schimba zilnic meniul şi avea tot felul de reţete care mai de mare mai interesante, atipice, pe care nu le încercai în mod normal la restaurant. Mi-am amintit atunci cât de mult mi-ar plãcea sã am şi eu o casã pe o plajã pustie, sau undeva la munte, sa fiu inconjurata de natura.

Atmosfera de pe insulă a fost una cu totul și cu totul specială. Satele pescărești, drumurile împădurite cu vedere spre orizont și spre mare, stilul de viață liniștit al localnicilor, ospitalitatea lor, toate acestea au fost absolut fantastice!”, a adăugat Gina Pistol.

Nu a făcut excese culinare în vacanță

Gina Pistol a reușit performanța de a nu se întoarce nici măcar cu un kilogram în plus după vacanță. Ispite culinare au existat, însă le-a ținut la… distanță. Mai mult, vedeta Antenei 1 a aflat și niște secrete din bucătăria elenă.

„Bucătăria grecilor este delicioasă! Cu toate acestea, am încercat să nu cad pradă tentațiilor și am ales de fiecare dată salate proaspete, legume și pește la grătar. Am primit și câteva secrete de gătit de la gazdele restaurantelor, așa că m-am întors acasă cu câteva rețete pe care abia aștept să le încerc.„ Am mai fost impresionatã de o reteţã de „portokalopita”, e un desert traditional insiropat cu miere şi portocale, “invelita” in cocos”, a declarat, pentru Libertatea, Gina Pistol.

