Sia a împărtășit experiența, distribuind un mesaj pe Twitter, la o zi după ce cântăreața FKA twigs a depus plângere împotriva lui LaBeouf pentru agresiune sexuală și emoțională în timpul relației lor care a durat un an.

La rând ei, Sia a mărturisit că şi ea a fost abuzată emoţional în timp ce se afla într-o relaţie cu LaBeouf.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he’s very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1