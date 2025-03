Silvia Gherasim a primit cele mai multe voturi din partea colegilor din Tribul Dragonilor, astfel că a mers la duel. Iar Ina Shan, cea care avea colanul de imunitate, l-a nominalizat pe Vasile Petrovschi.

La scurt timp după ce a fost eliminată de la Survivor România 2025, Silva Gherasim a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru Libertatea. Ea a dezvăluit că i-a fost dor mereu de familie și că abia aștepta să ajungă înapoi în România, pentru a se întâlni cu familia ei.

Mai mult decât atât, Silvia Gherasim a spus că nu înțelege conflictul avut cu Roxana Chiperi, care i-a blamat pe toți.

„Imediat după ce am pierdut duelul, am simțit o eliberare și o fericire extrem de mari, deoarece mă simțeam că sunt deja acasă, lângă fetița și soțul meu de care îmi era dor nonstop. O părticică din sufletul meu a rămas pe insulă și la echipa Dragonilor, alături de care am trăit o experiență unică. Cât am stat pe insulă, cel mai mare sabotor fizic și emoțional a fost foamea, pe care o resimțeam în mod constant. De aceea, la jocuri întotdeauna simțeam că mă mișc în reluare, am slăbit mult, forța fizică a fost prima care s-a dus. M-a ținut la nivel de plutire credința în Dumnezeu, dar și gândul la familie.

Nu am avut conflicte cu niciunul dintre colegii mei, ba din contră, simțeam că fiecare vrem să facem parte dintr-o echipă puternică și că muncim pentru asta atât la jocuri, cât și în camp. Totuși, conflictul cu Roxana, care ne-a băgat pe toți în aceeași oală și ne-a blamat că suntem contra ei, mi-a lăsat un gust amar. Aș fi vrut să înțeleg și să am mai multe explicații din partea ei: de ce a mințit atunci când a fost vorba de mine, că m-aș fi supărat când m-a votat Uwe sau când a spus că suntem două bisericuțe în echipă. Dar, odată ce am ieșit din competiție, a fost un moment în care știam că am trecut la alt nivel, după ce am reușit să supraviețuiesc o lună de zile pe insulă”, a spus Silvia Gherasim în exclusivitate pentru Libertatea.

