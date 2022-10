Simoan Gherghe și-a dorit mult să devină mamă, astfel că visul ei a devenit realitate. Prezentatoarea show-ului matrimonial „Mireasa” a postat pe rețelele socializare testele de sarcină din momentul în care a aflat că va deveni mamă.

„Intre prima si a doua fotografie, sunt fix sase ani! Sase ani de la cea mai asteptata veste. O veste care a venit dupa o lunga si dureroasa asteptare, dupa multe temeri si ganduri ca, poate, mie n-o sa mi se intample. Dar cand a fost, am stiut, am simtit inainte sa am confirmarea din trei surse😍. M-am emotionat cand am vazut poza cu testele, caci am retrait toate starile din ziua aceea de toamna a lui 2016. Dar si tot ce a urmat, pana la fotografia de ieri, cu Nuchi in bratele mele. Desi e inalta, inca imi place s-o tin asa si o pun sa-mi promita ca o sa ma lase s-o pup si s-o imbratisez toata viata!”, a scris Simona Gherghe pe contul de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am crezut că ne mai dai o veste!”, a reacționat Mirela Vaida în secțiunea de comentarii.

Recomandări Cum am reușit să prind curaj pentru a înfrunta un Armagedon nuclear

„Nu, nu! Noi rămânem la doi”, i-a răspuns Simona Gherghe.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Playtech.ro Lovitura supremă pentru Udrea! S-a aflat acum despre IUBITUL ei şi o celebră prezentatoare de la noi. FOTO

Viva.ro S-a aflat de ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor! Delia l-a dat de gol: 'Nu a mai vrut să vină pentru că...'

Observatornews.ro A plătit 275.000 euro pe un apartament cu 3 camere într-o zonă de lux a Capitalei. Câțiva ani mai târziu a început coșmarul pentru ea

Știrileprotv.ro Descoperire uluitoare în Turnu Severin. Ce au găsit arheologii care căutau vestigii lângă podul lui Traian

FANATIK.RO Câți bani câștiga Nosfe din muzică? Trupa Șatra BENZ avea profituri modeste

Orangesport.ro Fiica îşi învinovăţeşte tatăl celebru în România pentru ocupaţia controversată pe care o are: "Fac orice pentru bani. El m-a determinat să fac"

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2022. Racii vor multe și acum, nu mâine sau poimâine. Vor garanții, siguranța zilei de mâine, avantaje cât mai mari

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm