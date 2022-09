De ziua ei, de dimineață, Simona Halep a mers la Sorin Stratulat, cel care are grijă de ani de zile de părul ei, el fiind și cel care a și coafat-o la nunta ei cu Toni Iuruc. La salon, Simona Halep s-a vopsit, și-a făcut câteva șuvițe. Acolo a fost și sărbătorită, a primit un buchet mare de flori, cu trandafiri, cu hortensii și alte flori viu colorate.

„Îți mulțumesc din suflet pentru energia frumoasă”, a scris pe Instagram Simona, care s-a și pozat alături de hairstylist.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De, acolo, Simona Halep a mers la un salon de înfrumusețare. S-a pozat alături de un medic, care i-a și dăruit un alt buchet de flori.

S-a operat la nas

După operația la nas, Simona Halep nu mai joacă în niciun turneu anul acesta. „Aș dori să vă informez despre situația mea actuală, să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest an și, așa cum am făcut-o întotdeauna, să vă împărtășesc sentimentele mele profunde. După cum știți deja cu toții, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie am fost foarte aproape de a mă opri din tenis, deoarece nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în Top 10. Treceam prin multe momente de anxietate și m-am gândit că este timpul să mă opresc pentru că este nesănătos din punct de vedere emoțional”, și-a început Simona Halep mesajul.

Recomandări Gabriel Liiceanu arată acuzator spre Iohannis pentru lipsa de reacție în cazul plagiatului lui Sorin Cîmpeanu: „E stupefiant. Ne aruncă în brațele rușinii Europei”

Sportiva și-a motivat decizia ca urmare a operației la nas, efectuată pe 12 septembrie, afirmând că în aceste momente are nevoie de recuperare. Dacă, inițial, ea a spus că va lipsi de pe teren doar câteva luni, aceasta a transmis că se va întoarce peste un an.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Redactorul-șef mi-a zis: «Îmi pare rău de tine că ești profi, dar nu ești sexy»”. Ce a pățit o celebră prezentatoare TV din România

Playtech.ro ULUITOR! SUA, anunțul momentului despre implicarea Chinei în războiul din Ucraina!

Viva.ro Mesajul transmis de Sarah, fiica vitregă a lui Reghe, după ce antrenorul a bătut-o pe Prodanca în plină stradă. Cuvintele ei au stârnit un val de reacții

Observatornews.ro "Exod fără precedent al creierelor". Rușii bogaţi dau și 28.000 de euro ca să fugă de război cu avioane private. Un deputat şi-a dus personal fiul la aeroport

Știrileprotv.ro O familie a trăit în casă cu un cadavru mumificat timp de 18 luni, refuzând să creadă că este mort. Rudele îi făceau masaj cu ulei

FANATIK.RO 6 ani fără Plutonier Căpșună. Cine a fost marea iubire a lui Sebastian Papaiani: “Încă suntem împreună”

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 27 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, dar dacă nu vor reuși, o abordare mai pozitivă e soluția

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?