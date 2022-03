Smiley și Pavel Bartoș sunt buni prieteni, iar de multe ori împart aceeași cameră de hotel când au diverse proiecte prin țară. Invitat la podcastul lui Horia Brenciu, artistul a povestit o întâmplare care a avut loc în urmă cu mai mult timp într-un hotel din România.

Pentru câteva momente, iubitul Ginei Pistol a crezut că prezentatorul TV, care este căsătorit și are trei fetițe, își înșală soția. Smiley a cerut recepționerei cheia de la cameră, însă răspunsul acesteia l-a pus imediat pe gânduri.

„Bună ziua! Sunt Andrei Maria, aș vrea să mă cazez, dați-mi și mie o cheie de la camera lui Pavel Bartoș. Că știam că stăm împreună. Și asta zice: «Da, nicio problemă, imediat». Pac, se uită, zice: «Aaa, nu se poate, că domnul Bartoș s-a cazat aseară și e cu o domnișoară». Și zic: «Bă, eu știam că Pavel e un om însurat». Eu, în capul meu, zic: «Bă, ești nebun la cap! Așa de golan să fie Pavel?». Eu știam că e însurat. Zic: «Cum adică? Cum o cheamă?». Zice: «Stați să mă uit. Maria Andrei». Și eu zic: «Încântat, și Tiberiu mă cheamă!»”, a povestit Smiley amuzat, în cadrul podcastului, relatează WOWbiz.ro.

De fapt, angajata hotelului a făcut o gafă și a crezut că Andrei Maria este numele unei domnișoare. Numele din buletin al lui Smiley este Maria Andrei Tiberiu, iar din cauza numelui de familia s-a făcut această confuzie de către recepționeră.

Smiley: „Am un copil foarte cool”

Smiley a fost primul invitat al lui Horia Brenciu în sezonul 2 din podcastul „Lucruri simple”. În timpul întâlnirii, artistul a răspuns cu sinceritate tuturor întrebărilor pe care Horia le avea pregătite pentru el, despre viața personală și cea profesională.

Prezentatorul „Românii au talent” a dezvăluit ce piese îi cântă lui Josephine: „Eu improvizez tot timpul, dar nu îi cânt cu versuri. Nu vreau să-i pătez cu nimic mintea curată. Acum, pentru că am un copil, sunt mult mai atent la poveștile pe care le știm noi de când eram mici”. Smiley a povestit cu entuziasm și bucurie despre relația pe care o are cu fiica lui și faptul că nu o alintă niciodată: „Nu o alint, îi spun Josephine. Așa îmi doresc să-i spun mereu, e atât de frumos numele ăsta încât e păcat să-l strici. Am un copil foarte cool. Mergem cu ea în vacanțe, e cea mai bucuroasă când plecăm, îi place”.

