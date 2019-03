„Sunt foarte obosită, vorbesc mai încet pentru că doarme Jessie. Sunt foarte fericită, am un copil de un an care mă țină în priză. Momentan, vedem, băiețelul nu are foarte multe pretenții de acolo din burtică. În trei săptămâni am programată cezariana, am emoții până în tavan. La Jessie eram foarte speriată, acum știu ce urmează să se întâmple, am control asupra situației și am control asupra situației. Sunt un pic copleșită, știi că toate femeile spun că sunt fericite că dau pe afară, dar mi se pare că e un eveniment atât de important care te marchează și te schimbă, emoțiile nu sunt de ajuns, cumva te blochezi, îngheți un pic. Sunt multe chestii de făcut, încerc să fac cât pot, de la aranjat casă, găsit bonă, până la odihnă, trebuie să mă ocup mult de mine. Îți ridică foarte mult adrenalina un bebe dacă nu ai ajutorul unei bone.”, a povestit Oana Matache, la Răi Da Buni.

Oana Matache şi Răzvan s-au căsătorit în 2017, iar naşii lor au fost Delia şi soţul ei. În 2018, Oana a născut o fetiţă. Sora Deliei, mai sinceră ca niciodată. Prezentă în urmă cu ceva timp, la un eveniment monden, Oana Matache a dezvăluit că îi place foarte mult berea și nu se ferește să spună asta. Oana Matache a devenit pentru prima oară mamă, în luna decembrie 2017, când a născut o fetiță perfect sănătoasă.

