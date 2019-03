„Nu, nu are nicio legătură. Suntem… acum ştii care e faza, că e dubios după emisiune când cineva zice că e prieten cu el. Ştii? Da, da, corect. Că de asta râdeam şi noi la un moment dat că apăruse deja o chestie în presă şi o văzusem. Crede-mă că nu există nicio astfel de legătură amoroasă sau secretă. Din contră, o să fie foarte mişto pentru că pregătim ceva mişto. A, deci aveţi un proiect împreună, de asta puneţi poze? Da. Avem un proiect foarte, foarte haios. Chiar suntem prieteni foarte buni, la modul că ne putem povesti orice fel de tâmpenie din asta şi la telefon şi când ne vedem. Nu, suntem o găşcuţă”, a declarat Sorana, pentru Antena Stars. „Noi, prima şi prima dată, ne-am văzut la filmările pentru revelion, de la Dan Negru, ştii? Şi, mă rog, a fost cumva o fază unde eu l-am apărat cumva pe Andy şi râdem de atunci de faza aia şi îmi zice: <

Sorana spune că relaţia cu iubitul ei merge foarte bine, chiar dacă au existat zvonuri răutăcioase. „Nu este cazul. Am înţeles! Nu e cazul încă pentru că e ok şi aşa. Dacă lucrurile funcţionează, de ce ai face un lucru care să strice totul şi anume să te măriţi?! Ştii? Am văzut că în general se întâmplă lucrurile acestea: o relaţie merge super bine şi apoi „hai să ne căsătorim” şi scoţi actul acela şi parcă ambii parteneri o iau razna, nu ştiu, se panichează, nu ştiu ce se întâmplă. Se schimbă totul, nu?” , a mărturisit Sorana.

