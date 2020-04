De Livia Lixandru,

La fel ca multe alte persoane, și el se teme că ar putea contracta virusul sau că mai mulți medici din spitalul în care lucrează s-ar putea îmbolnăvi.

„Da. Îmi este teamă că o să iau virusul și o să îi îmbolnăvesc pe cei din jurul meu. Îmi este teamă că se va îmbolnăvi echipa din spital. Dar nici pompierul nu stă în fața unei case ce arde și se gândește că îi este frică de foc, ci face tot posibilul să limiteze daunele.

Pe asta mă concentrez și eu acum. La început, îmi era greu să mă rup de muncă acasă. Noi, colegii, ne sunam, ne scriam unii altora să vedem ce se mai întâmplă. Eram foarte implicați cu totul.

Acum am intrat într-o oarecare rutină și este mult mai ok. Toată lumea se concentrează pe ce are de făcut. Cu toții suntem conștienți că de noi depinde rezultatul acestei crize. Fiecare își dă silința să dea dovadă de profesionalism: medici, infirmiere, asistente.

Nu știm pe termen mediu sau lung ce se va întâmpla. La multe epidemii, pandemii, virusul suferă mutații și nu mai e patogen pentru om. La fel de bine poate să rămână mulți ani prezent în viețile noastre. Orice scenariu este posibil”, a declarat Soso într-un interviu pentru blogul monicaradulescu.eu.

