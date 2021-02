Totul despre Speak, coprezentatorul de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Detalii mai puțin știute despre iubitul Ștefaniei

Ștefan este fost sportiv de performanță și nu s-a rușinat niciodată să mărturisească greutățile prin care a trecut la început de drum.

„Eram foarte bun la baschet, campion la juniori, însă am renunțat, pentru că trebuia să vin cu bani de acasă.

Nici acum nu se poate spune că baschetbaliștii au salarii foarte mari. Din muzică se câștigă mai bine”, a declarat Speak în urmă cu ceva timp.

Mâncam pufuleți și crenvurști la greu. Singurele mese erau la părinți. Când ajungeam la mama îmi punea în față tot felul de bunătăți, de abia mă mai puteam mișca.

Eu mult timp am mâncat doar ca să trăiesc și, culmea, și acum am rămas la fel. Pot să trăiesc și cu doi covrigi pe zi. Nu sunt gurmand”, a mai spus cântărețul pentru revista VIVA!

Speak și Ștefania s-au cunoscut la filmări

După despărţirea de Adelina, Speak a cunoscut-o pe Ştefania, dansatoarea sexy de care s-a îndrăgostit la filmările pentru videoclipul piesei „Libelula”. De atunci au rămas împreună şi au planuri mari, pentru că se înţeleg foarte bine.

Speak și iubita lui au făcut senzație la Asia Express

Speak și Ștefania au decis să plece în aventura Asia Express, alături de alte cupluri de vedete. Atât Ștefania, cât și Speak, au lansat câte o piesă înainte să plece în Asia.

„Asia Express este pentru mine o considerabilă ieșire din zona de confort. O să văd exact care-mi sunt limitele și sper să mi le și depășesc.

Ca să fiu sincer, nu sunt prea nerăbdător să înceapă… Număr zilele și nu știu cum să mai trag de ele, nu dorm bine, visez urât, mă gândesc la ce-i mai rău, dar totodată știu că îmi fac eu prea multe filme.

Mă cam sperie partea de igienă și faptul că trebuie să ne găsim constant cazare. Una peste alta, sunt convins că va fi experiența vieții mele”, a declarat Speak.

Despre începuturile lui în industria muzicală

„Eu sunt din Bacău, am venit în 2007 la București. Atunci am început să lucrez cu Alex Velea și cu el am rămas. Până să mă apuc de muzică, am jucat baschet vreo 12 ani.

Visam să joc în NBA. Nu îmi pare rău, am cea mai frumoasă meserie. Partea urâtă e că nu prea poți să ai viață personală.

Nu am timp să mă văd cu părinții, nu ai timp pentru relația personală”, povestea Speak, în 2014.

„Chefi la cuțite”, sezonul 9, debutează pe 1 martie, la Antena 1. Emisiunea prezentată de Gina Pistol va fi difuzată duminică, luni și marți.

