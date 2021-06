Cutițul de aur al lui Florin Dumitrescu din sezonul 9, Ștefan Borleanu, a ținut să își spună părerea după marea finală, cea în care nu el s-a calificat, ci colegul lui, Cătălin Amarandei. Tânărul e de părere că el, dar și alți concurenți ar fi avut mai multe de demonstrat în proba finală.

Victoria Narcisei Birjaru a stârnit multe controverse atât printre fanii show-ului culinar, cât și printre ceilalți concurenți.

„Îmi pare rău să vă contrazic Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show. Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să mă frustreze situația, dar am trecut peste”, a notat el pe Instagram.

Ștefan Borleanu mai consideră că bucătăria din 2021 înseamnă mai mult decât o tocăniță, făcând astfel referire la câștigătoarea acestui sezon.

„Bucătăria, pentru mine, înseamnă mult mai mult decât o tocăniță, suntem în 2021 și trebuie să evoluăm, să ne ajutăm de tehnologie. Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitări Elena Matei! Te-ai descurcat bine! Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăț!”, a mai scris Ștefan Borleanu pe rețelele de socializare.

Reacția lui Ștefan Borleanu vine după ce Florin Dumitrescu le-a transmis fanilor pe InstaStory să nu mai judece concurenții care au ajuns în finală și modul lor de a găti, referindu-se la Narcisa Birjaru.

El a mai subliniat că fiecare sezon a avut o probă a tocănițelor în semifinală, fiind o probă care îi pune la încercare pe concurenți.

Citeşte şi:

Parchetul european condus de Kövesi apără 1.800 de miliarde de euro cu un buget de 45 de milioane, cam cât are în SUA site-ul de investigații jurnalistice ProPublica

Secretul unei vieți bine trăite de la un veteran de război, de 100 de ani. Să faci ce e mai bun cu ceea ce ți s-a dat

Summitul Biden-Putin s-a încheiat „fără ostilitate” și „fără amenințări”, dar într-un dezacord aproape total

PARTENERI - GSP.RO Gigantul Coca-Cola, răspuns pentru Cristiano Ronaldo, după ce portughezul i-a prăbușit acțiunile

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu l-a grațiat Băsescu pe Gică Popescu! S-a aflat ADEVĂRUL

Observatornews.ro Cine este Narcisa Birjaru, câştigătoarea sezonului 9 Chefi la cutiţe

HOROSCOP Horoscop 17 iunie 2021. Capricornii ar putea trăi o dezamăgire mai mare sau mai multe pe același subiect

Știrileprotv.ro Reacția Coca Cola după ce Cristiano Ronaldo a luat sticlele de suc de pe masă și le-a recomandat oamenilor să bea apă

Telekomsport Incredibil! Vedetă ziua, prostituată seara! Colegii de la Insula Iubirii, şocaţi de cele aflate

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)