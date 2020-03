Monden Talentul ascuns al Gabrielei Cristea. Vedeta vrea să facă bani din pasiunea pentru gătit: „Deocamdată m-am gândit să lansez emisiune online”

Gabriela Cristea și-a făcut un nume în televiziune, demonstrând că se pricepe de minune la show-uri matrimoniale, moderate în direct. Pe lângă emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars, bruneta mai are un as în mânecă: pasiunea pentru gătit, pe care vrea să o transforme în afacere. Vedeta "coace" un proiect online cu care are planuri mari, inclusiv financiare.