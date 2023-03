La începutul fiecărui anotimp, Tania revine în clinica medicului său pentru a urma un tratament cu efecte imediate și care se mențin pe termen lung. Este vorba despre un nou tratament de rejuvenare facială.

„A venit primăvara. (…). Am revenit la medicul meu, pentru un tratament nou de reîntinerire a tenului, care se numește M-Rejuvenation. Este exact genul de procedură care mi se potrivește în condițiile în care nu sunt adepta operațiilor estetice, ci prefer tratamentele minim invazive discrete, cu rezultate naturale de întinerire facială.

Sunt deja la a doua ședință de acest tip în decurs de câteva luni, iar îmbunătățirea este vizibilă la nivelul pielii și chiar și în ceea ce privește forma și structura feței. Recomand realizarea acestei proceduri la fiecare schimbare de anotimp”, declară Tania Budi.

Cum se menține într-o formă fizică de invidiat

„Îmi trăiesc viața ca și când aș avea 18 ani. Chiar dacă am o afacere care merge, la care am muncit mult, am fost și foarte jos, și foarte sus.

Dar am învățat să desenez afacerea foarte bine și acum să am un confort. Eu vreau un confort, am nevoie de timp, eu am nevoie de mine, să mă simt bine cu mine, de prietenii mei. În momentul în care sunt bine cu mine, sunt bine cu oamenii care sunt pe aceeași vibrație cu mine. Vibrație, pentru mine, înseamnă caracter frumos, înseamnă veselie, chiar pozitivism, deși mă enervează cuvântul”, a spus Tania Budi pentru Fanatik.

„Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată. A, și noroc, am o moștenire genetică bună.

Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine. Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală”, explică Tania Budi, pentru sursa citată.

