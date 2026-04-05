Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi păreau un cuplu solid, construit în opt ani de relație și aproape patru ani de căsnicie, însă în urmă cu o lună au decis să pună punct definitiv, semnând actele de divorț.

Un șoc puternic pentru familie

Dincolo de despărțirea în sine, impactul emoțional a fost resimțit profund și de cei apropiați. Codruța Filip a dezvăluit că tatăl ei a ajuns la spital după ce a aflat adevăratul motiv al separării.

Bărbatul, descris ca fiind o persoană discretă, care își exprimă greu emoțiile, a acumulat o tensiune puternică, ce i-a afectat serios starea de sănătate. Potrivit artistei, acesta a fost la un pas de un accident vascular, însă intervenția rapidă a medicilor a făcut diferența. În prezent, tatăl cântăreței urmează un tratament și este atent monitorizat.

Pentru familie, vestea divorțului a fost greu de acceptat. Codruța Filip a mărturisit că pentru tatăl ei a fost extrem de dificil să își vadă singura fiică trecând printr-o perioadă atât de dureroasă.

„Dacă nu mergeam la timp la spital, era pe ce să facă un accident vascular sau un infart. Și acum e sub tratament. Și toate lucrurile astea provocate de… Da, de situații în sine. Pentru că tata mereu a spus că… Vorbește puțin, nu vorbește mult. Dar mereu spune câteodată că nu credea că o să se întâmple la noi în familie lucrul ăsta și că singurul copil o să treacă prin momente atât de grele”, a povestit Codruța Filip la podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce a descoperit Codruța Filip după ani de relație cu Valentin Sanfira

Artista a vorbit deschis și despre propriile trăiri, mărturisind că a iubit sincer și profund, fără să greșească față de partenerul său. Cu toate acestea, lucrurile descoperite ulterior au fost greu de acceptat și de gestionat.

„Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real. Se spune că dragostea e oarbă… și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc. Și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu.

Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi un om. Îți spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit cu nimic, nici măcar cu o privire. L-am iubit enorm. Te gândești uneori că viața bate filmul… n-as fi crezut că o să spun asta vreodată”, a spus Codruța Filip.

Cântăreața recunoaște că au existat momente de suferință intensă, în care simțea nevoia să își exprime durerea, însă a ales să meargă mai departe și să își regăsească echilibrul.