Într-un interviu pentru Antena Stars, Stere Halep a declarat că Simona și Toni se căsătoresc civil, iar alături de ei îi vor avea pe membri familiei și câțiva prieteni.

„Este cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. (…) Nu am emoții pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut”, a spus Stere Halep, conform spynews.ro.

Întrebat despre relația pe care o are cu viitorul soț al fiicei sale, cu Toni Iuruc, Stere Halep a spus că se înțelege bine cu viitorul ginere… deocamdată.

„Mă înțeleg foarte bine, deocamdată. După cum se vede, ea e ok, totul îi merge foarte bine”, a mai adăugat tatăl jucătoarei de tenis.

Povestea de dragoste dintre Simona Halep și Toni Iuruc

Se știe că logodna Simonei Halep a fost anunțată în luna iunie, atunci când sportiva a mărturisit că este foarte fericită să accepte cererea în căsătorie a partenerului său de multă vreme, Toni Iuruc.

Cei doi au o relație din anul 2018 și au făcut-o publică în 2019. „A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte frumos din viața mea”, povestea Simona la momentul respectiv.

