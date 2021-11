Teodor Meleșcanu, despre femeia ce-l sprijină în viață: „Este stâlpul care-mi este întotdeauna alături”

Teodor Meleșcanu, 80 de ani, este unul dintre politicienii vechi ai României, cu o carieră impresionantă. A condus de cinci ori Ministerul de Externe și timp de doi ani Serviciul de Informații Externe.

Fost membru al mai multor partide politice, șase la număr, ardeleanul a candidat de două ori la președinția României și a fost demnitarul care a condus diplomația românească în momente-cheie pentru statul român. Precum cel definitoriu pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sau perioada votului din Diaspora, în timpul prezidențialelor din 2014.

„Profesoară de engleză, mă ajută la texte”

Teodor Meleșcanu a răspuns duminică seara întrebărilor puse de Denise Rifai | Foto: Captură Kanal D

Cu ocazia emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, Teodor Meleșcanu a descris cu diplomație omul din spatele politicianului, oferind răspunsuri despre o serie de întâmplări și decizii din politica românească a ultimelor decenii, dar a vorbit și despre persoana care este scutul său protector. Este vorba de a doua soție, Viorica, extrem de discretă, o profesoară de limba engleză care-i este alături fostului oficial al Executivului de 15 ani.

Cei doi s-au căsătorit în 2009, la cinci ani distanță după ce politicianului i-a murit prima soție, Felicia. Există o poză rară cu cei doi soți, din 2014, pe vremea când Teodor Meleșcanu era ministru de externe și a primit vizita unui maestru promotor al budismului. Politicianul a vorbit despre relația de acasă, la rândul său fiind un personaj foarte discret în privința vieții personale: „Nu e vorba de cucerire, ci de un om care are foarte multă modestie, extrem de inteligentă, muncitoare, care s-a hotărât să mă susțină în politică. Este stâlpul care m-a ajutat și-mi este întotdeauna alături. Suntem de 15 ani împreună. Fiind profesoară de engleză, mă ajută pe la texte”.

„Nu m-am vindecat”

În 2003, când se întorcea din străinătate, pe avion, prima soție a fostului demnitar a suferit o criză, decedând un an mai târziu. Teodor și Felicia Meleșcanu avuseseră un mariaj de aproape patru decenii.

„Nu m-am vindecat. Este o parte însemnată din viața mea. Amintiri? Cea mai importantă este Marina Meleșcanu, prodecan al facultății de Stomatologie, o continuare a vieții mele și a mamei ei. Marina a învățat să muncească și să reușească în viață. Ambițioasă, foarte muncitoare, pe lângă funcțiile deținute, are și un cabinet dentar. A trecut peste toate lucrurile grele, mai ales că a fost la capul mamei ei când a murit”, a mai spus politicianul.

Bunicul pe post de tată

Moartea tatălui, la doar 12 ani ai puștiului, l-a marcat teribil. „Cel care m-a influențat cel mai mult, care a fost ca tatăl meu, a fost bunicul meu. Un om care a trecut prin cele două războaie mondiale. Un om pe care nu puteai să-l miști și care știa că trebuie să-și ducă drumul lui înainte. Prelua el toate sarcinile din familie. Pentru mama a fost o tragedie: comuniștii i-au dărâmat casa, din zona gării din Arad, și i-au dat o garsonieră. Era o casă modestă, făcută cu mâinile noastre, dar cu două camere. Degeaba îi spuneam mamei că are apă caldă, căldură, nu de la sobă, nu a iertat niciodată perioada comunistă. Acum vedeți cât de departe sunt eu de comunistul descris de unii adversari poltici. Mai ales că am curățat cărămizile de la bombardament și am construit acea casă, modestă, dar a noastră”, s-a confesat Teodor Meleșcanu.

Citeşte şi:

Cristina Spătar nu s-a mutat în Anglia din cauza fostului soț. Artista are probleme financiare: „Nu e ușor, dar nu mă plâng”

Ramona Bădescu a împlinit 53 de ani. Ce obicei are de ziua ei

PARTENERI - GSP.RO „L-au arestat pe Adrian Cristea, stau polițiștii cu armele pe el!” » Momente incredibile pe aeroport: „You're very stupid, very stupid”

Playtech.ro Kamara rupe tăcerea despre iubita lui Reghecampf: “Cea mai mare ruşine pentru o femeie”

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Patru jandarmi au intrat cu maşina într-o groapă nesemnalizată, apoi au vrut să ascundă ruşinea

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2021. Scorpionii se concentrează prea mult pe ceea ce nu știu, pe ce nu pot afla și se consumă degeaba

Știrileprotv.ro A doua țară care închide complet granițele pentru străini. Accesul le va fi interzis total

Telekomsport Lovitură cruntă primită de Anamaria Prodan. La aşa ceva chiar nu se aştepta. Primele declaraţii

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie