Tânărul e la bază designer, cu talentul acesta al lui a impresionat și a fost angajat la „Chefi la cuțite”. „Fac partea de styling, imagine, costumele, cum arată chefii pe sticlă, să nu arate rău, cum arată concurenții, tunicile. Eu îi îmbrac pe concurenți, dar tunicile sunt făcute la croitorie, nu știu să cos. Mă ocup de scenografie, de tot ce înseamnă platoul”, a spus Titus Antonescu la Antena Stars, conform a1.ro.

În aceeași emisiune, el a dezvăluit și motivul pentru care a participat la „Chefi la cuțite”. „Eu sunt cel mai puțin instruit în ale bucătăriei din tot sezonul acesta, numai că am vrut provocarea asta, am vrut să văd cum e să faci parte dintr-un show TV, să am experiența asta măcar o dată în viață”, a mai mărturisit tânărul.

Nu doar cu talentul lui ca designer a impresionat, ci și coafura. Astfel, Paula Chirilă a fost curioasă cum i-a venit lui Titus ideea de a-și face modele pe păr. „Eu mă vopsesc cu modele din astea mai nebune de vreo trei, patru ani, numai că modelul ăsta de leopard îl am de vreo doi ani.

M-a prins, mă identific, mi-a plăcut, a fost în mai multe ipostaze cu două nuanțe, după cu pete maro și pete negre, dar acum a rămas așa”, a răspuns el.

Cine e Titus Antonescu de la „Chefi la cuțite”

Tânărul este originar din Constanța, dar acum locuiește în București. „Străbunicii mei au trăit mult timp în Egipt sunt și ei de origine română. Străbunicul meu a fost printre primii căpitani de cursă lungă care a străbătut canalul Suez și a legat cursa Egipt-România cu Vasul Transilvania de pasageri.

E și la Muzeul de Marină decorat. Și ei după ce au populat toată traversa asta, el și bunica mea s-au mutat o perioadă acolo, au trăit acolo destul de mult. Stăbunica mea a murit în 2018 la 100 de ani”, a dezvăluit concurentul, la „Chefi la Cuțite”.

Titus are 22 de ani.

