10. „Woman” – Doja Cat

Orice ai crede despre controversele online legate de artista Doja Cat sau despre hiturile ei virale, este greu să-i negi talentul uriaş sau influenţa neîngrădită, experimentală în peisajul muzicii pop. Acest lucru se vede cel mai convingător pe piesa „Woman”, un imn fierbinte, pe ritmuri afro, închinat divinului feminin. Piesa este o bucurie sonoră, care pune în valoare nu doar vocea flexibilă a lui Doja, ci şi versatilitatea genurilor pe care le stăpâneşte şi le combină, fără efort, în muzica pe care-o face. Piesa are ceva mai mult de 14.5 milioane de vizualizări pe contul oficial de You Tube al artistei.

9. „Wilder Days” – Morgan Wade

Într-un an în care au lansat piese noi Justin Bieber, Adele, dar şi Abba, ar fi totuşi greu să găseşti versurile unui refren mai pretabile intonatului şi ţipatului decât „YOU USED TO LOVE THE SMELL OF CIGARETTE SMOKE!” („Cândva iubeai mirosul tutunului”). Acest vers e moştenit de noua vedetă a muzicii country, Morgan Wade, iar vocea ei zdrenţuită se potriveşte numai bine cu materialul sonor care aminteşte parţial de Springsteen. Piesa reuşeşte paradoxal să capteze atât nesăbuinţa glorioasă a tinereţii, cât şi suferinţa nostalgiei după acel tip de haos.

8. „La Mama de La Mama”- El Alfa

Niciuna din piesele acestui an nu întrece în ridicol, dar şi în euforie pură „La Mama de La Mama”, o colaborare între rapperii dominicani El Alfa şi El Cherry Scom şi CJ, din Staten Island.

Piesa este un exemplu clasic al genului dominican Dembow, în care beat-urile şi silabele se succed la o viteză vertiginoasă. Poate că iniţial vei râde la falsetto-ul ridicol al lui El Alfa, dar apoi foarte probabil o să pui piesa de 20 de ori la rând graţiei exuberanţei sale nemărginite. Lansată în aprilie, melodia a trecut pe contul oficial de YouTube al artiștilor de 110 milioane de vizualizări.

7. „Good 4 U” – Olivia Rodrigo

După ce a lansat sentimentala melodie „drivers license” şi nostalgica „deja vu” în primele luni din 2021, părea că starul pop în ascensiune Olivia Rodrigo alesese o cale: cea de discipolă a lui Lorde, Maggie Rogers şi Billie Eilish, la Şcoala Interiorizării Mohorâte – ca să-i dăm un nume. Apoi însă, Rodrigo a virat rapid spre stânga cu „good 4 u”, un hit de chitară îmbufnat şi sarcastic, ce i-a dovedit versatilitatea, înţelepciunea lirică şi curajul.

A fost piesa apropie o copie la indigo a lui „Misery Business” de la Paramore? Da, sigur că este.A fost şi o piesă transcendentală care a reinjectat nişte nebunie pop-punk în centrul mainstreamului? Absolut. O piesă cu peste 300 de milioane de vizualizări pe YouTube.

6. „Twerkulator” – City Girls

În această vară toridă, nu a fost niciun imn al fetelor mai potrivit decât „Twerkulator” de la City Girls, o piesă bombastică, plină de energie, pe care era imposibil să nu dansezi dacă o ascultai.

5. „Monster”- Yoasobi

Duo-ul de pop japonez YOASOBI a cucerit Japonia în ultimii ani, colectând miliarde de ascultări pe platformele de streaming. Trupa a obţinut şi premiul „Artistul anului” la MTV Video Music Awards Japonia.

„Monster,” versiunea în engleză a unui hit al lor, are dinamismul caracteristic trupei şi integrează fără probleme un „cârlig” pop contagios cu riff-uri rock furibunde, cromatică jazz şi elemente ce amintesc chiar de EDM.

Dată fiind natura cinematică a piesei, nu e surprinzător că a fost principala melodie de pe coloana sonoră a anime-ului , Beastars. Și nici faptul că a trecut de 160 de milioane de vizualizări pe contul oficial de YouTube.

4. „VBS,” Lucy Dacus

Cele mai bune versuri nu sunt doar frumoase din perspectivă poetică sau descriptivă, ci cuprind un întreg univers, la care nu poţi ajunge altfel decât prin ele. Lucy Dacus e maestră în acest sens: scrie scene vii, care în acelaşi timp forţează ascultătorul să-şi folosească imaginaţia pentru a umple golurile narative.

Piesa „VBS” e inspirată din propria experienţă a lui Dacus la o tabără creştină, iar nuanţe întunecate de nihilism se suprapun evlaviei. Cântecul e plin de detalii ce cer să fie explorate într-un roman sau un film artistic: „Your dad keeps his sleeves down through the summer for a reason / Your mother wears her makeup extra thick for a reason,” cântă Dacus.

Între timp, piesa construieşte unul din cele mai epice puncte culminante ale anului, ca o reverenţă spre metaliştii de la Slayer. În mod surprinzător, piesa nu a trecut de 140.000 de vizualizări pe contul de YouTube al artistei.

3. „All Too Well (Taylors Version)”, Taylor Swift

Când Taylor Swift a anunţat că reînregistrează albumul ei „Red”, din 2012, „All Too Well” a fost una dintre cele mai aşteptate piese între fanii artistei.

Cântecul, o baladă dureros de frumoasă, are un statut de piesă-cult mulţumită speculaţiilor fanilor că se referă la despărţirea lui Swift de actorul Jake Gyllenhaal.

Versiunea din 2021, mai matură, a fost extinsă la durata de 10 minute, iar noile versuri explorează nu doar prima dragoste, ci şi pun sub semnul întrebării relaţiile de putere, dezechilibrate, dintr-o relaţie. Versiunea nouă îmbunătăţeşte un design asumat constant de Swift de-a lungul carierei – balade de îndrăgostire şi „dez-îndrăgostire”. Dar suntem acum martorii unei femei care îşi rescrie naraţiunea şi-şi ia timp şi spaţiu să facă asta. E o călătorie care merită cele 10 minute de ascultare.

2. „Essence” – WizKid ft. Justin Bieber şiTems

Arzătoarea“Essence” a lui Wizkid era deja una din piesele care ieşeau în evidenţă pe albumul lui din 2020: Made in Lagos, mulţumită unei contribuţii vocale dulci din partea unui alt artist nigerian: Tems. Însă hitul vedetei Afrobeats a devenit omniprezent în 2021, după ce acesta a lansat un remix, cu Justin Bieber şi Tems.

Ritmul seducător al piesei şi părţile vocale luxuriante o fac una din experienţele cele sonore cele mai bogate ale anului: o odă a dorului, senzualităţii şi, da, dragostei.

1. „Pepas” – Farruko

Niciun alt cântec nu a captat mai bine extazul suprem de a ne întoarce în lume după un an lung de distanţare socială decât exuberantul „Pepas” al artistului puerto rican Farruko.

Piesa dance, care se bazează pe un beat reggaeton contagios şi un shot energizant de guaracha (o ramificaţie a house-ului tribal din America Latină) începe cu o fredonare înceată, care urcă până la un refren triumfător, condimentat cu o doză sănătoasă de EDM.

Farmecul extatic al „Pepas“ l-a propulsat pe Farruko în vârful clasamentelor, dar efectul autentic al piesei este doza imediată de energie pe care o provoacă atunci când cineva o lasă să curgă, la volum mare, dintr-o maşină sau pe un ring de dans. Piesa nu este însă și campioana audienței pe YouTube dintre hit-urile selectate de revista „Time”: „doar” ceva mai mult de 236 de milioane de vizualizări.

Sursă foto colaj: Hepta, EPA

Citeşte şi:

„Babardeală cu bucluc” al lui Radu Jude, în topul New York Times cu cele mai bune filme ale anului 2021

Demonstrație pentru Libertatea: cum scrii o poezie cu ajutorul inteligenței artificiale. Autorul explică ce înseamnă asta pentru literatură

Un loc din România, în topul celor mai frumoase destinații de vacanță pentru anul 2022 întocmit de National Geographic

