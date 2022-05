Avea peste 100 de kilograme când a decis că este momentul să slăbească. Tudor Ionescu a ținut dietă și a scăpat de 40 kilograme, iar în prezent cântărește 63 de kilograme. După ce a slăbit considerabil, cântărețul are de când să se mai îngrașe puțin sau să pună masă musculară.

„Știi ce e bine atunci când slăbești? Mi-am dat seama, acum când am fost la analize, că mi-a găsit doamna doctor imediat vena. M-am descurcat bine la analize, am observat că nu leșin. După o viață întreagă cu frică de injecții și de ace, mi-am dat seama că am greșit. Bine noi bărbații suntem mai sensibili e frumos spus. Nu ai văzut cum îl doare pe un bărbat degetul mic când s-a lovit puțin față de o naștere? La febră nu mai zic, noi suntem pe moarte la primul grad în plus în termometru. Nu știu dacă suntem așa construiți sau vrem noi să ne plângem de milă”, a povestit artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu mănânc o dată pe zi”

Tudor Ionescu de la Fly Project recunoaște că nu îi place să facă sport, iar singura mișcare pe care o face este atunci când se joacă cu fiica lui, Ilinca. Atunci când este singur, el mai profită de timpul pe care îl are la dispoziție și încearcă să facă exerciții fizice, care să îl ajute să pună masă musculară.

„Vreau să mă îngraș acum, să pun masă musculară. Sincer, mai mult alerg după fiica mea, decât să mă duc la sală. Alerg după Ilinca, în fiecare zi, în special seara la „Baba Oarba”. Cel mai detestat joc de părinți, niciunui părinte nu îi place să joace. Nu îmi place sala, nu îmi place sportul. Cumva spun că acest joc cu fiica mea implică termenul de „mișcare”. Mai fac acasă când rămân singur. Se întâmplă rar, dar când sunt singur sunt bine cu mine. Am tupeul să fac flotări fără să râdă cineva de mine”, a mai declarat amuzat cântărețul, pentru sursa mai sus menționată.

De asemenea, Tudor a mărturisit că nu a apelat la suplimente pentru a își mări masa musculară. Are o singură masă pe zi, pentru că nu are timp să mănânce, fiind tot timpul cu treabă la studio.

„Nu știu cu proteinele, cu shake-uri și cu altele. Eu mănânc o dată pe zi. Nu am timp să mănânc la studio. Seara, când ajung, dar nu imediat când vin de la studio, că nu pot să ajung direct și să mă apuc să mănânc o tocană”, a spus Tudor Ionescu.

GSP.RO Emma Răducanu a scăpat porumbelul în direct. Ce a spus fără ca măcar să-și dea seama. „OMG, taie asta!”

Playtech.ro De ce a atacat Putin, de fapt, Ucraina. Adevăratul MOTIV tocmai a ieșit la iveală

Observatornews.ro "A greşit, a atins un vas de sânge". Tatăl băiețelului mort pe masa de operație, în Focșani, acuză medicii de malpraxis

HOROSCOP Horoscop 10 mai 2022. Săgetătorii ar fi bine să păstreze o oarecare distanță față de stimulii negativi, ca să aibă timp de gândire

Știrileprotv.ro Judecătoare din Iași, hărțuită de o doctoriță geloasă pentru că s-ar fi dat pe Facebook la iubitul ei din SRI. Ce a urmat

Orangesport.ro Putin, trădat din interior! Informaţia de ultimă oră apărută în Rusia fără acordul preşedintelui. Ce s-a aflat