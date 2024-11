Ieri s-a aflat că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut un scandal în casa omului de afaceri. După ce s-au despărțit și împăcat de mai multe ori în decursul anilor, recent ei au avut un scandal de proporții, iar șoferul omului de afaceri a sunat la 112, poliția ajungând la fața locului. Protagoniștii s-au apărat, au explicat că doar au avut o ceartă mai aprinsă.

Bianca Drăgușanu a explicat: „Pentru a lămuri toată agitația din presa de azi vă spun doar atât: se exagerează incredibil datorită declarațiilor unui șofer care nici măcar nu a văzut, doar a auzit o ceartă. Nu există agresiuni sau cioburi sau alte lucruri de genul ăsta. Vă rog nu mai exagerați lucrurile”.

Bianca Drăgușanu, la mall după cearta cu Gabi Bădălău

„Nu sunt Batman, nu mă pot bate cu 2,7,9 bărbați! Nu am lovit în viața mea un câine, darămite un om! Sunt „rea de gură’ ca orice om care se mai enervează, dar nu sunt un om agresiv! Nu-mi place să mă cert, nu sunt o persoană conflictuală, am o fetiță destul de mare care înțelege deja tot. Vă rog nu mai exagerați că nu-mi fac bine aceste lucruri. Am o viață frumoasă cu multe proiecte în care mă implic zilnic, nu am timp de explicații și circuri. Mulțumesc!”, a continuat Bianca Drăgușanu, care nu se ferește să apară în public după episodul controversat cu Gabi Bădălău.

Ieri, ea a apărut la cumpărături în mall după cearta cu Gabi Bădălău, scrie Spynews. Bianca Drăgușanu a ajuns la centrul comercial cu două pungi cu haine și a intrat într-un magazin. S-a uitat la câteva articole, iar mai apoi s-a așezat la casă, la coadă. Când a venit rândul ei, a scos din pungi câteva haine. Ulterior a mers în alt magazin, unde a probat o blană. În final, s-a îndreptat spre mașina din parcare și a plecat. Vezi AICI imaginile.

Comunicatul poliției după cearta celor doi

Potrivit unui comunicat al Poliției, ofițerii au fost chemați la domiciliul lui Gab Bădălău după ce o persoană a sunat la 112, afirmând că Bianca Drăgușanu îl amenință de omul de afaceri cu un ciob de sticlă. Aceștia i-au oferit lui Bădălău un ordin de protecție provizoriu, pe care acesta l-a refuzat.

„La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 18:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că, prietenul său care locuiește într-un apartament din șoseaua Pipera- Tunari, a fost amenințat cu un spray de către concubina sa.

La fața locului, polițiștii au relaționat atât cu apelantul, cât și cu cei doi concubini, iar din primele verificări a rezultat faptul că, între aceștia din urmă, ar fi avut loc mai multe discuții contradictorii, iar în urma escaladării acestora, femeia, în vârstă de 42 de ani, l-ar fi amenințat pe concubinul său, în vârstă de 37 de ani, cu un ciob de sticlă”, se arată în comunicatul Poliției.

„În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând risc iminent, însă bărbatul respectiv a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Cele două persoane nu au necesitat îngrijiri medicale. Polițiști orașului Voluntari s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Până la acest moment, niciunul dintre cei 2 concubini nu a formulat plângere penală prealabilă”, se mai arată în comunicatul oamenilor legii.

