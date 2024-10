Irina Fodor, care e prezentatoarea a două emisiuni la Antena 1, a anunțat pe rețelele de socializare că „un pic am fugit de acasă”. Vedeta se bucură alături de soțul Răzvan Fodor de o vacanță la Londra, unde ea a mers pentru prima oară.

Ca un adevărat turist, prezentatoarea a vizitat celebrul muzeu de ceară din capitala Marii Britanii, a mers și la London Eye, de unde a văzut la înălțime Londra. „Un pic am fugit de acasă.😍 Chiar dacă am ajuns în multe colțuri îndepărtate din lume, e prima dată pentru mine în Londra și vreau, în timpul ăsta destul de scurt pe care îl petrecem aici, să înțeleg cât mai mult din orașul ăsta.

Până acum, sunt taaare încântată și nu am prins nici vreme urâtă, dimpotrivă. Bine, de frig, e frig, dar chiar am mai văzut o rază de soare din când în când și până acum nu a plouat”, a transmis vedeta fanilor ei. Escapada Irinei Fodor are loc înainte de finala Asia Express 2024 și începutul noului sezon Chefi la cuțite, ea fiind prezentatoarea ambelor show-uri de la Antena 1.

Când începe Chefi la cuțite, sezonul 14

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar: din 17 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză neașteptată, ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii surprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții, toate vor fi dezvăluite în noul sezon al cooking show-ului prezentat de Irina Fodor, care va fi difuzat la Antena 1 în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

„Noul sezon Chefi la cuțite vine cu un vibe nou. Înaltul profesionalism pe care îl aducem în bucătărie, cu un nou mod de a vedea bucătăria contemporană, împreună cu poveștile extraordinar de frumoase ale unor concurenți care vor face istorie în platoul show-ului alcătuiesc o rețetă de neratat. Cu adrenalină, cu entuziasm, dar și cu o poftă nebună de competiție… pentru că între noi, cei patru jurați, cuțitele chiar au fost ascuțite în acest sezon”, a declarat Richard Abou Zaki.

„Este un sezon care pentru mine aduce o altfel de încărcătură emoțională, dar și o dorință imensă de a câștiga. Spun asta pentru că, de data asta, am intrat în platoul Chefi la cuțite și mai pregătit pentru confruntările culinare. Va începe un capitol al acestei povești frumoase în care simt că eu și ceilalți trei Chefi putem contura un nou trend în zona gastronomică. Ne-am pus întregul suflet și creativitatea în această poveste. După atâta pasiune și consum emoțional în platoul de la Chefi, abia aștept să înceapă noul sezon!”, a spus și Orlando Zaharia.

