Călin Donca s-a filmat după ce a ajuns în Zanzibar. Afaceristul a spus că a fost dorința copiilor lui să plece împreună într-o vacanță, după ce el se va întoarce de la Survivor.

„Am ajuns în Zanzibar, locația exotică în care am adus copiii și familia. Este una pe care au ales-o împreună cu mine, în momentul în care am plecat la Survivor, asta a fost înțelegerea. La întoarcere, mergem împreună într-o locație exotică. Este o locație cu mult soare, este o locație cu multe fructe exotice și unde putem să mai găsim o mâncare fără tot felul de chimicale băgată în ea”, a spus Călin Donca, pe TikTok.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Călin Donca și familia lui s-au cazat într-o vilă cu două etaje, cu curte interioară și piscină. „Avem un apartament cu două niveluri, ceea ce este destul de interesant, pentru că putem să împărțim. O parte să stăm sus, o parte să stăm jos, la parter”, a mai spus afaceristul, pe TikTok.

La începutul lunii februarie, Călin Donca, unul dintre cei mai determinați concurenți de la Survivor România 2026, a fost nevoit să părăsească competiția din cauza unei accidentări. Afaceristul a suferit o cădere din copac în timp ce colecta hrană pentru echipa sa. Incidentul l-a dus direct în cârje și ulterior la spital, unde a primit îngrijiri medicale.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE