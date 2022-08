„Vara asta am zis să le fac mai multe capricii, mai ales că în ultimii doi ani cu pandemia asta pe cap, nu prea am reușit să facem ceea ce ne propusesem.

Nu e prima dată când încercăm să facem tot felul de lucruri speciale, dar vara asta, în ciuda tuturor mișcărilor din aviație, cu uite greva, nu e greva, ba avem piloți, ba nu avem personal de alt tip, am reușit să ne strecurăm și să ajungem peste tot acolo unde ne-am și și-au dorit. Am pus în principal accentul pe țări europene”, a povestit Silviu Prigoană pentru Impact.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Cel mare a ajuns mai întâi la un fel de campionat de Nintendo, care s-a ținut la Amsterdam. Nu mă pricep la așa ceva, așa că nu vă pot da detalii. Pare că e priceput, de vreme ce a reușit și o clasificare onorabilă, după mine. Tot el și-a dorit să vadă și Muzeul Luvru.

Așa că am alocat câteva zile și Parisului, fiindcă nu poți epuiza comorile acelui muzeu în doar o zi. În plus a încercat să urmărească cu atenție și nu știu ce poveste cu pilonii Turnului Eiffel, așa că am făcut și pe acolo pe observatorii.

S-a nimerit însă într-o perioadă în care a apărut în program o grevă a liftierilor, așa că nu cred că și-a atins toate țintele. Dar nu e nicio problemă!”, a adăugat cunoscutul om de afaceri.

