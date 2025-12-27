„Sărbătorile au fost foarte frumoase! Am avut un Crăciun frumos și liniștit în familie. A fost foarte frumos pentru că, în sfârșit, am reîntregit din nou familia, asta pentru că ambii băieți ai lui Steve sunt la colegiu, nu mai locuiesc cu noi, îi vedem destul de rar, doar de sărbători și când nu sunt ocupați să meargă la prietenele lor acasă.

A fost foarte frumos, am avut invitate și cele două familii care sunt foarte apropiate de noi, Luminița cu Mike și Cristi cu Adriana, soacra mea, care e o femeie minunată și e tot timpul cu noi. A fost un Crăciun liniștit, frumos, cu multă mâncare bună. A făcut mama de toate, de la salată de boeuf, sarmale, salată de vinete, friptură, absolut de toate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

A fost o masă bogată și frumoasă, cu liniște, recunoștință, cu dragoste, așa cum ar trebui să fie fie un Crăciun. A fost și cu multe cadouri dar până la urmă astea sunt lucruri neimportante. Important e să ai liniște, pace, dragoste și căldură în familie și în suflet și atunci chiar le ai pe toate”, a mărturisit Catrinel Sandu pentru Click.

De șase ani, cunoscuta coregrafă dă petreceri superbe la ea acasă, în Florida – Sarasota, de Revelion. Și anul acesta prietenii vor petrece alături de ea și Steve.

„De Revelion o să fac un mare party, ca de fiecare dată și în ultimii 6 ani de când ne-am mutat aici. Toată lumea se adună la noi și tot timpul avem party-uri destul de măricele. Anul acesta vom avea invitate între 35 și 40 de persoane, e foarte frumos, avem artificii, fiecare aduce câte ceva bun și nu vor lipsi, din nou, preparatele noastre românești speciale.

Sunt destul de mulți români, e un mixt frumos între români, americani și latini. E o gașcă drăguță frumoasă, de peste tot ne adunăm, e foarte frumos! Ne-am cunoscut în diferite situații și ne leagă pe toți o prietenie sinceră și onestă și caldă și asta e foarte important pentru că este o armonie frumoasă!”, a mai declarat Catrinel Sandu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE