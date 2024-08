În ce perioadă se desfășoară UNTOLD 2024

UNTOLD 2024 are loc în perioada 8 – 11 august. Festivalul de la Cluj-Napoca își deschide porțile joi, la ora 16.00, și va ține până duminică. Sute de mii de fani sunt așteptați să participe la show-urile pregătite de o mulțime de artiști naționali și internaționali.

Iată aici programul pe zile UNTOLD 2024.

Bilete UNTOLD 2024

Bilete la UNTOLD 2024 încă sunt disponibile pe site-ul festivalului. Abonamentul pentru cele 4 zile de festival costă 1096, 20 de lei, un bilet pentru ziua de joi costă 493, un bilet pentru ziua de vineri e 551, pentru sâmbătă 551, iar pentru duminică 493. La categoria VIP Mainstage & Galaxy Backstage costă 1740.00 Lei.

Acces UNTOLD 2024. Cum se face check-in-ul la festivalul UNTOLD

Check-in-ul online poate fi realizat până la eveniment, iar cei care aleg să îl facă la fața locului trebuie să achite o taxă de 25 de euro, iar plata se va putea face exclusiv cu cardul la punctele dedicate de plată.

Organizatorii subliniază că doar fanii înregistrați în formularul de Check-in (online sau la locație) pot primi brățara de festival, pe baza unui abonament sau bilet de o zi, cu un cod de bare valid și o carte de identitate.

Cei care au cumpărat mai multe abonamente sau bilete pot efectua Check-in-ul și pentru prieteni. În cazul în care posesorul unui abonament sau bilet dorește să-l transfere către o altă persoană, acesta trebuie să selecteze opțiunea de Transfer Bilet din contul său de Check-in și să completeze datele persoanei care va primi biletul.

După realizarea cu succes a Check-in-ului online, fanii își pot crea propriul Portofel de Festival. Astfel, fiecare participant își poate depune în avans bani pentru festival, prin selectarea serviciului de Top-up, care va fi disponibil de vineri, 2 august 2024.

Suma încărcată va fi transferată și activată pe brățara de festival la orice punct de Credit Point din festival. Această modalitate de încărcare va fi disponibilă și în timpul festivalului și poate fi accesată direct de pe telefon din aplicația UNTOLD.

Reguli la festivalul UNTOLD 2024

Nu este permis accesul în festivalul UNTOLD 2024 cu: substanțe interzise, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice inflamabile, rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv DSLR-uri cu obiective detașabile, orice obiecte care în pot răni alți participanți.

Toți fanii sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte interzise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalul. Lista completă a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului https://untold.com.

Este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau un document echivalent și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Acord parental – UNTOLD 2024

Tinerii sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonament sau bilet, actul de identitate și documentul care atestă acordul părinților. Minorii sub 14 ani trebuie să vină însoțiți de un părinte și să dețină un bilet valid. Accesul în festival pentru minorii sub 14 ani este permis doar dacă sunt însoțiți de un părinte/tutore. Copiii sub 7 ani au intrare gratuită la festival.

Restricții de circulație în Cluj Napoca pe perioada UNTOLD 2024

Pentru buna desfășurare a evenimentului UNTOLD 2024 (inclusiv perioada de montaj și demontaj a logisticii festivalului), Primăria și Consiliul Județean Cluj-Napoca au anunțat că se impun următoarele restricții de circulație:

în perioada 2 august – 19 august 2024, Aleea Stadion pietonal;

în perioada 2 august – 19 august 2024, platoul pietonal dintre Cluj Arena și BT Arena;

în perioada 2 august – 19 august 2024, perimetrul cuprins între Parcul Stadion și str. Splaiul Independenței;

în perioada 2 august – 19 august 2024 latura de Nord a Parcului Central Simion Bărnuțiu, perimetrul cuprins între str. G. Coșbuc, clădirea UAD și str. Splaiul Independenței;

Închiderea circulaţiei rutiere:

Aleea Stadion, în perioada 2 august – 19 august 2024, în intervalul orar 23.30 – 04.30;

Aleea Stadion, din data de 5 august 2024, ora 00.00 pânâ în data de 14 august 2024, ora 04.30;

strada Splaiul Independenței de la podul Garibaldi până la intersecţia cu str. George Coșbuc, din data de 2 august 2024, ora 00.00 până în data de 4 august 2024, ora 23.59, cu excepția tramvaiului CTP;

strada Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la intersecţia cu str. George Coșbuc, în data de 5 august 2024, de la ora 00.00, până la ora 23.59;

strada Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la Pod Napoca, din data de 6 august 2024, ora 00.00, până în data de 14 august 2024, ora 04.30;

strada Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la intersecţia cu str. George Coșbuc, din data de 14 august 2024, ora 04.30 până în data de 19 august 2024, ora 04.30, când situația o impune (cu excepția tramvaiului CTP);

strada George Coşbuc sensul de mers spre str. Splaiul Independenței, de la Aleea Stadionului până la intersecția cu str. Splaiul Independenței, din data de 2 august 2024, ora 00.00 până în data de 4 august 2024, ora 23.59;

strada George Coşbuc sensul de mers spre str. Splaiul Independenței, de la str. Cardinal Iuliu Hossu până la intersecția cu str. Splaiul Independenței, în data de 5 august 2024,de la ora 00.00, până la ora 23.59;

strada George Coşbuc, de la str. Splaiul Independenţei până la intersecţia cu str. Cardinal Iuliu Hossu, din data de 6 august 2024, ora 00.00, până în data de 14 august 2024, ora 04.30;

strada George Coşbuc sensul de mers spre str. Splaiul Independenței, de la intersecția cu Aleea Stadion până la intersectia cu str. Splaiul Independenței, din data de 14 august 2024, ora 04.30, până în data de 19 august 2024, ora 04.30;

închiderea parcării situată în proximitatea Sălii Sporturilor „Horia Demian” din data de 7 august 2024, ora 7.00 până în data de 13 august 2024, ora 5.00;

Pentru siguranţa participanţilor şi buna desfăşurare a manifestării se aprobă interzicerea accesului pietonilor în zona Sălii Polivalente, a stadionului Cluj Arena și în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, perimetrul restricţionării accesului, fiind Aleea Stadion, str. George Coşbuc, de la intersecție cu str. Cardinal Iuliu Hossu până la intersecție cu Splaiul Independenței, str. Cardinal Iuliu Hossu, Splaiul Independenţei, de la Pod Garibaldi până la Pod Napoca, str. Dumitru Fărcaș şi str. Arany Janos de la numărul 17 până la numărul 21, din data de 6 august 2024, ora 00.00 până în data de 14 august 2024, ora 7.00.

