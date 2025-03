A treia generație de fermieri

Maria Loredana Rus este din comuna Cătina, satul Hagău-Fânațe, județul Cluj. Adolescenta are o soră mai mare, însă aceasta nu-i împărtășește pasiunea pentru animale, a mărturisit ea.

După ce a terminat cele opt clase la școala din Cătina, județul Cluj, Maria a decis să nu meargă mai departe, preferând să rămână acasă pentru a-și ajuta părinții la fermă: „Deocamdată nu m-am gândit să merg la liceu, pentru că am preferat să îmi ajut părinții. E o alegere pe care o fac cu drag”.

Adolescenta a crescut înconjurată de animale, având în vedere că face parte din a treia generație de fermieri.

„Da, sunt a treia generație de fermieri de la noi din familie. Bunicii mei s-au ocupat tot cu creșterea animalelor și am învățat de la ei și de la părinții mei multe lucruri despre viața la fermă. Acum, avem 25 de vaci și 15 oi. În urmă cu trei ani, aveam 80 de oi, însă părinții mei le-or vândut din cauză că nu le-or mai putut ține, însă mi-au lăsat mie trei oi. De atunci le-am tot înmulțit și așa am ajuns la 15, iar pe viitor mi-aș dori să am măcar 150 de oi. Acesta e visul meu. Îmi plac foarte mult oile, acestea îmi sunt cele mai dragi animale”, a spus ea.

Adolescenta din Cluj nu-și dorește să trăiască în oraș

Maria Loredana Rus a povestit și cum decurge o zi obișnuită la fermă, unde munca este intensă, dar și satisfacțiile sunt pe măsură.

„Mă trezesc devreme, la ora 6. Îmi beau ceaiul, ca orice copil, și apoi mă apuc de treabă. Prima dată dau mâncare la oi, după care împreună cu părinții mergem să hrănim vacile și să facem curățenie în grajd. După ce terminăm cu vacile și oile, trecem la porci, iar după aceea luăm totul de la capăt. De obicei, dimineața termin în jurul orei 10, iar după-masă reluăm treburile la ora 2 și terminăm seara, pe la 9. Vara e mult mai aglomerat, pentru că avem și mult fân de adunat.

Lucrăm 10 hectare de pământ pentru a asigura hrana celor 25 de vaci și 15 oi”, a explicat ea.

Adolescenta a mărturisit că nu regretă că a ales viața la fermă: „Nu regret deloc! Nu mi-aș dori să trăiesc în oraș. Viața la țară este mult mai sănătoasă. Mănânci natural, te bucuri de aer curat și nu îți pierzi timpul prin cluburi sau pe străzi. Prefer să stau acasă, să îmi ajut părinții și să îmi construiesc un viitor aici, în fermă, la țară. Este un loc în care mă simt bine și în care sunt fericită”.

O altă poveste este cea a unei tinere din Șipote, județul Iași, care administrează o fermă la 20 de ani. Paula Corlat a povestit pentru pagina de socializare a Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții Iași, unde studiază, despre experiența ei în agricultură și despre provocările acestui domeniu.

