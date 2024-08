Programul pe zile la UNTOLD 2024. Lenny Kravits va urca pe scena principală vineri, 9 august. Când face show Sam Smith

Peste 250 de artiști naționali și internaționali vor face show la UNTOLD 2024. Festivalul de la Cluj-Napoca ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri din lume, iar anul acesta își va deschide porțile în perioada 8-11 august.

Programul pe zile la UNTOLD 2024

Program UNTOLD 2024 – joi, 8 august

Fanii UNTOLD se vor bucura de show-urile unor artiști și DJ care vor ajunge pentru prima dată pe Cluj-Arena: Louis Tomlinson, Tom Grennan, alături de Purple Disco Machine și duo-ul Blasterjaxx. Pe scena principală, în prima zi a festivalului UNTOLD, vor mai urca Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet și Partydul Kiss FM.

Joi, pe scena Galaxy, vor urca Carl Cox (Hybrid Live Set), Black Coffee, Prâslea, Marwan Dua, Akos.

Program UNTOLD 2024 – vineri, 9 august

A doua zi de UNTOLD 2024 va fi plină de magie și riff-uri de chitară, cu una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii festivalului pentru cea de-a 9-a ediție: Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria „Best Male Rock Vocal Performance”.

Lineup-ul de la mainstage este completat de Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Zerb, Vama și Almud.

Pe scena Galaxy vor urca Solomun, Sara Bluma, Peredel, Cezar, Mihigh, Poltom.

Program UNTOLD 2024 – sâmbătă, 10 august

Sam Smith va ajunge pentru prima dată în România. Britanicul are în palmares un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year, dar și unul dintre cele mai apreciate act-uri din muzica electronică, trio-ul Swedish House Mafia, parte din lineup-ul stelar al celei de-a 9-a ediții a festivalului UNTOLD.

Alături de aceste nume mari, în a treia zi a festivalului, pe Cluj-Arena vor ajunge Salvatore Ganacci, Jax Jones, Tujamo, Jaxomy, Arcadia by Fehrplay. Organizatorii UNTOLD au pregătit un show special cu Marius Moga & Friends.

Pe scena Galaxy vor fi Stephan Bodzin, SIT, Grigoré, Priku b2b Arapu, Charlie.

Program UNTOLD 2024 – duminică, 11 august

Ultima zi a călătoriei prin universul UNTOLD va oferi fanilor un show total al nigerianului Burna Boy, singurul artist african care a avut două evenimente sold-out, doi ani la rând, pe London Stadium. Martin Garrix, unul dintre DJ-ii care domină cultura dance în ultimii ani, revine pe scena principală a festivalului UNTOLD.

Nicky Romero, Mahmut Orhan, Milky Chance și DJ Bliss sunt numele care completează lineup-ul zilei de duminică.

La scena Galaxy vor face show FISHER, Gordo, Nusha, Mahony, Deaf Jules, Persic.

Bilete la UNTOLD 2024

Bilete la UNTOLD 2024 încă sunt disponibile pe site-ul festivalului. Abonamentul pentru cele 4 zile de festival costă 1057, 20 de lei, pentru două zile e 493 de lei, iar la categoria VIP Mainstage & Galaxy Backstage costă 1740.00 Lei.

