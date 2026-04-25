Un incident costisitor

Printre atracțiile principale ale evenimentului s-a numărat prezența fostului pilot de Formula 1, Jean Alesi, aflat la volanul unui model Ferrari 312 din 1969.

Această bijuterie pe patru roți, evaluată la câteva milioane de euro, are un palmares impresionant, fiind condusă în trecut de piloți precum Chris Amon, Pedro Rodriguez și Ernesto Brambilla.

Ziua de vineri, însă, a fost marcată de un eveniment nefericit pentru pilotul francez.

La ieșirea din celebrul tunel din Monte Carlo, Alesi a pierdut controlul monopostului în momentul frânării pentru șicana din zona portului.

Mașina s-a izbit violent de barierele de protecție, partea frontală fiind grav avariată.

Revenirea pe pistă

În ciuda daunelor majore suferite de prețioasa mașină, sâmbătă dimineață a adus o surpriză plăcută.

Grație intervenției prompte și a reparațiilor complexe realizate de mecanicii echipei Methusalmen Racing, Jean Alesi a putut să revină pe circuit și să piloteze din nou legendarul său Ferrari.

