Ministerul Apărării Naționale și specialiști ai Serviciul Român de Informații se deplasează în Tulcea, la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării.

Autoritățile au fost informate în cursul zilei de sâmbătă despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă, au transmis reprezentanții MApN, într-un comunicat de presă:

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”.

Incidentul din Galați a provocat avarii minore la o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără a fi raportate victime, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN). Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, drona avea încărcătură explozivă.

Ministerul Apărării a revenit cu precizări despre drona rusească model Geran-2 plină cu explozibil care a căzut în Galați și a dezvăluit că cele două avioane Eurofighter Typhoon aveau autorizare să tragă asupra dronei, numai că „aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”.

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 25 aprilie, că prioritară este siguranța românilor, iar „instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat” în cazul dronei rusești Geran-2 căzute în Galați, „reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească”.



