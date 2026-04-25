Subiectul continuă să țină primele pagini: clasificarea statelor NATO în „bune” și „rele”, făcută de Donald Trump. Totodată, relația cu Marea Britanie este sub tensiune – deoarece, conform unui raport, SUA iau în calcul să nu mai recunoască Londrei dreptul de proprietate asupra Insulelor Falkland.

„Insulele Falkland rămân britanice – și nimic nu se va schimba în această privință”. Cu acest mesaj clar a reacționat guvernul Insulelor Falkland din Atlanticul de Sud la informația conform căreia Pentagonul ar lua în considerare sprijinirea pretențiilor de suveranitate ale Argentinei asupra teritoriului – situându-se, astfel, împotriva Marii Britanii.

După cum sugerează un raport exploziv al agenției Reuters, administrația SUA analizează această măsură drastică, aparent ca un mijloc de presiune împotriva Regatului Unit. Această acțiune vine ca reacție la faptul că Londra nu dorește să sprijine Statele Unite în războiul împotriva Iranului.

Într-o declarație oficială, guvernul din Falkland a subliniat faptul că 99,8% dintre locuitorii insulei au votat, în cadrul unui referendum, pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări. „Insulele Falkland au deplină încredere în angajamentul guvernului britanic de a păstra și de a apăra dreptul nostru la autodeterminare”, se mai arată în comunicat.

„Locuitorii insulelor nu merită acest lucru”

Criticile la adresa presupuselor planuri ale SUA au venit și din partea veteranilor britanici ai Războiului Malvinelor (Falkland). Fostul soldat Simon Weston a declarat pentru publicația Telegraph: „Locuitorii insulelor nu merită să fie transformați într-un pion al intereselor politice”.

Camaradul său, Peter Robinson, a completat: „Trump este un tiran care abuzează de puterea Americii pentru a-și atinge obiectivele personale”.

Noi scurgeri de informații de la Pentagon dezvăluie ostilitatea administrației Trump față de aliații europeni. SUA ar lua în calcul retragerea sprijinului pentru suveranitatea britanică asupra Insulelor Falkland, teritoriu disputat cu Argentina. Decizia ar fi o formă de represalii, americanii acuzând Londra că nu oferă un sprijin suficient în conflictul cu Iranul. Guvernul britanic a replicat ferm, subliniind că statutul insulelor aparține exclusiv UK.

Starmer l-a scos din minți pe Trump

Refuzul premierului britanic Keir Starmer de a se alătura războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului l-a înfuriat pe Trump. „Nu avem de-a face aici cu un Winston Churchill”, a înțepat Trump în martie, făcând aluzie la premierul britanic din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, și s-a plâns că relațiile americano-britanice „nu mai sunt ceea ce au fost odată”.

Pe lângă Marea Britanie, și Spania se află în vizorul SUA. Madridul s-a declarat categoric împotriva războiului din Iran. Din acest motiv, conform e-mailului de la Pentagon, SUA iau în calcul excluderea Spaniei din NATO. Faptul că Statele Unite nu pot lua singure astfel de decizii pare să nu joace niciun rol în acest context.

