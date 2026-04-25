Treisprezece persoane au solicitat ajutor de specialitate după ce au început să se simtă rău în timp ce se aflau la piscina terapeutică a unității, potrivit News.ro.

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 11:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost alertat prin numărul unic 112 cu privire la un incident survenit la un centru de tratament din stațiunea Eforie Nord.

Potrivit declarațiilor oficiale ale pompierilor, apelul solicita intervenția rapidă a echipajelor de salvare în zona unei piscine terapeutice.

Mai multe persoane prezente la fața locului au acuzat simultan stări de rău, fiind necesară evaluarea lor medicală imediată și demararea procedurilor specifice pentru astfel de situații de urgență.

În urma evaluării medicale efectuate la fața locului de către medicul SMURD, s-a stabilit că 13 persoane au avut nevoie de asistență. Două dintre victime au prezentat simptome mai severe și au fost transportate la Spitalul Județean Constanța pentru îngrijiri de specialitate.

În urma incidentului, autoritățile de sănătate publică au intrat în alertă. O echipă din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța se va deplasa la centrul medical din Eforie Nord pentru a efectua controale amănunțite.

