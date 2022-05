Formează unul dintre cuplurile celebre din showbizul românesc, Valentina Pelinel, 41 de ani, și Cristi Borcea, 52 de ani, cei doi având împreună trei copii, un băiat, Milan, și gemenele Indira și Rania. Invitată în cadrul podcast-ului „Ameritat cu Nasrin”, moderat de una dintre finele sale, Ameri Nasrin, modelul a făcut câteva dezvăluiri legate nu doar de ea, dar și de relația cu soțul ei, multimilionar.

„Nu sunt în relație pentru bunurile soțului meu”

Cei doi sunt împreună de aproape un deceniu, dar s-au căsătorit în 2018, nunta religioasă fiind făcută la Budapesta. Cristi Borcea este la al treilea mariaj, având 9 copii cu patru femei, Valentina este la al doilea mariaj. Cei doi au semnat un contract prenupțial! Pentru a nu avea probleme legate de avere în cazul unui divorţ, cei doi soţi au preferat să păstreze bunurile pe numele fiecăruia.

„Foarte multe persoane își dădeau cu părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul, uitându-ne puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane. Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nimic nu se rezumă la bani”, a spus Valentina Pelinel.

„Am lăsat lumea să facă scenarii, dar între noi e chimie ca prieteni”

Femeia are mereu ieșiri publice în care îi face adevărate declarații de dragoste soțului ei. A făcut-o și acum. „Omul pe care eu îl iubesc era și este lângă mine, partenerul vieții mele. El știa că are toată susținerea mea. Amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună și să fim o familie. Am lăsat lumea să facă scenarii. Mulți nu au știut ce se întâmpla cu adevărat. De când ne știm ne-am plăcut. A fost o chimie ca prieteni. Vorbeam foarte mult, ne spuneam oful de bine, de rău. Așa ne-am dat seama că avem lucruri în comun. Noi comunicam foarte mult și foarte ușor unul cu celălalt. Când a trebuit să aleg a fost momentul crucial, pentru că viața ne-a despărțit: «Ori pleci la New York, ai acolo apartament, prieteni. Sau stai aici și te lupți cu toată lumea, dar va fi greu». Am luat decizia să sacrific orice pentru el”, a mai declarat Valentina Pelinel.

„Care să fie rivalitatea cu Mihaela?!”

Cu toate că s-a scris și analizat o eventuală dispută „internă” între prima soție, Mihaela Borcea, și actuala, Valentina, aceasta din urmă a ținut să lămurească situația: „Nu avem nimic de împărțit. Ea este fosta soție, eu sunt actuala. Care să fie rivalitatea?! Este o relație perfect normală și civilizată, copiii se adoră. Nu ne-am certat, nu ne-am împăcat, am văzut tot felul de articole, dar nu mai stau să analizez situația. De ce aș face-o?!”. Cu trei copii mici în casă, Milan, aproape 6 ani, gemenele, 3 ani, Valentina a povestit cum e viața în sânul familiei: „Sunt situații în care eu sunt mai dură, altele în care el, Cristi, este mai ferm. Mie îmi place să am răbdare. Tatăl se impune altfel”.

„Slăbănoagă și „aragaz cu patru ochi”

Valentina și-a adus aminte și de jocurile copilăriei, de la „șotron” la „elasticul”, dar și de situația sa personală: „Nu aveam păpuși în copilărie, că nu aveam! Dar când am devenit mare mi-am făcut propria colecția. În copilărie, eram o slăbănoagă, purtam și câte două perechi de pantaloni să par mai plinuță. Și-mi ziceau, fiind foarte înaltă: «Cum e aerul pe sus?», iar eu le răspundeam: «Hehe, e mai nepoluat ca al vostru». Am purtat și ochelari, mi se spunea «Aragaz cu patru ochi», dar eu le ziceam: «Atunci, înseamnă că văd mai bine ca tine!»”.

