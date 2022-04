Văru` Săndel joacă în cea mai nouă comedie românească, „Secretul lui Zorillo”, alături de Cosmin Seleși, Alin Panc, Cove, Laura Cosoi, Lora, dar și Iulian Ilinca, cel care îl interpreta de pe Frankfurt în „Vacanța Mare”.

„Suntem două tabere, tabăra dacă și tabăra romană. Eu, Alin și Ilinca, suntem cei trei daci. Zorillo – Alin, Zdrelos – eu și Bostes este Frankfurt din Vacanța Mare. Ceilalți, partea romană, unde este Ghimiș, Cosmin, care e guvernatorul. Bătălia noastră sau, mă rog, miza filmului este că noi avem tehnologia lumii de azi, în timpul ăla. Și ei ne urmăresc cu caii și nu știu cum dispărem. Și noi suntem cu ATV-ul. Eu sper să iasă bine, pentru că ne-am dus cu foarte mare curaj în alt gen de comedie, nu s-a mai făcut la noi, să ieși din convenție, adică zburăm din convenție și ne oprim să facem reclamă și după aceea continuăm subiectul!”, a spus actorul pentru Click!.

Din anul 2017, Văru` Săndel a luat decizia de a se muta împreună cu familia sa în comuna Plătărești, județul Călărași, unde a construit o casă după gusturile sale. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, actorul se ocupă de grădinărit, activitate care îi place foarte mult.

„Când am un pic de timp liber și dacă e soare și frumos nici nu mă gândesc să nu mai fac ceva prin grădină. Am o mie și ceva de metri de gradină, am și o livadă, mă ocup, mă preocupă și îmi și place foarte tare. Numai acolo aș rămâne dacă aș putea”, a declarat Văru` Săndel.

Ce face Văru` Săndel de Paște

Sărbătorile pascale le petrece în familie, însă în Ardeal, la părinții soției sale. Văru` Săndel se gândește cu dor la părinții lui care, din păcate, nu mai sunt în viață.

„De Paște plecăm în Ardeal, la părinții soției, noi fiind ardeleni amândoi, de loc, de pământ, dar la 40 de km unul de celălalt. Ne-am întâlnit întâmplător în București și acum, pentru că părinții mei nu mai sunt, vrem să mai mergem cât mai putem și cât mai sunt în viață, la părinții ei, pentru că după aceea, știi cum e, îți pare rău, că te-ai duce dar n-ai la cine!”, a spus actorul pentru sursa mai sus menționată.

Când vine vorba despre preparatele de Paște, Văru` Săndel are multe mâncăruri preferate. „Tot îmi place! Acolo este și o energie aparte, și la Crăciun, și la Paște, parcă e o poezie cu cântec toată sărbătoarea. În general se face miel umplut, care e foarte bun, făcut de mama soacră, drobul, dar eu mănânc de toate. Sunt fan miel!”, a mai declarat acesta.

