Viața secretă a lui Florin Pastramă. „La 13 ani aveam șofer”

Florin Pastramă este în centrul atenției în ultima perioadă grație participării la show-ul Ferma, de la Pro TV, și a idilei cu Brigitte Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase.

Deși este în centrul atenției, despre Florin Pastramă nu se cunosc foarte multe lucruri. Acesta a făcut dezvăluiri despre familia sa într-un interviu pentru click.ro.

„Suntem 5 fraţi, 2 băieţi şi 3 fete, dintre care ultimele sunt gemene… La 13 ani aveam şofer, la 18 ani am luat permisul şi de atunci am mers cu tata peste tot pâna în 2008, când el a murit. Am fost la şcoli, am Facultatea de Drept terminată, am licenţa, am avut o copilărie de vis, cu tot ce mi-am dorit”, a povestit Florin Pastramă.

„După ce a murit tata, mi-a fost greu pentru că am resimţit altfel problemele. Nu a mai fost el, deci nu mă mai ţinea nimeni în puf, a trebuit să preiau tot şi am renunţat şi la profesia de notar şi m-am apucat de business, de birou, să preiau afacerea lui tata. A murit în 2008, fără să ştim că e bolnav. A făcut infarct la 55 de ani… Atunci au început problemele noastre. Atunci a început să se zvonească tot felul de lucruri despre familia mea. Atunci am văzut ce înseamnă răutatea omenească… Tata a lăsat un imperiu, mi-a fost foarte greu fără el…”, a mai spus el.

Acesta a povestit că mama sa a fost cea care l-a avertizat în privința relațiilor pe care le-a avut:

„Le-a triat. A discutat cu mine, nu cu ele. A spus: „Mamă, asta nu e de tine”, vrea altceva. Nu am dus pe oricine la mama. Am fost Don Juan-ul familiei, de-asta nici nu m-am căsătorit până acum”.

