Sofia Natalia are 5 ani și își surprinde părinții pe zi ce trece. Deși părinții sunt despărțiți, micuța a înțeles totul și este fericită alături de aceștia. Victor Slav o ia pe Sofia atunci când îi este rândul și adoră să petreacă timp cu ea. Micuța este foarte sociabilă și își face repede prieteni, după cum spune fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Victor Slav este foarte mândru de fiica lui și este uimit de cât de repede învață orice. Sofia are deja o personalitate bine conturată spune tatăl ei.

„Eu nu cred că este mare, abia a împlinit, cum am spus, 5 ani, nu pune nici foarte multe întrebări, dar simt că acestea încep să prindă contur. Nu este un secret că suntem despărțiți și Sofia petrece timp când cu unul, când cu celălalt. Fetița mea mă uimește de la o zi la alta, pentru că timpul trece foarte repede. Este un copil foarte prietenos, sociabil; de fiecare dată când ies cu ea, intră imediat în interacțiune cu un copil. Se duce foarte simplu și spune: «Eu sunt Sofia, pe tine cum te cheamă? Vrei să fim prieteni?». Este ceva fantastic, eu nu eram așa când eram copil. Absoarbe foarte repede orice informație, se transformă de la o zi la alta, întrezăresc deja o domnișoară cu o personalitate bine conturată. Trec foarte repede anii”, a declarat Victor Slav pentru VIVA!.

Chiar dacă nu locuiește alături de ea, Victor Slav are foarte mare grijă de Sofia și este cât se poate de implicat în creșterea ei. Atunci când fetița se află la el, prezentatorul TV încearcă să facă diverse activități. Ultima dată cei doi au fost la muzeu, unde Sofia a fost fascinată de tot ceea ce a descoperit acolo.

„La vârsta asta, Sofia are foarte multă energie și preferă compania copiilor, este un copil sociabil, iar timpul liber îl petrecem, pe cât posibil, în aer liber. Mergem în parc, la locurile de joacă, la «Ferma animalelor». Mergem la film, chiar îmi place că acum are răbdare să stea să privească un film până la sfârșit. Îi place să deseneze, să danseze, încă explorează. Are foarte multă energie și încercăm să îi ocupăm timpul cu diverse activități, inclusiv cu sport, mai ales că eu sunt adeptul mișcării”, a mai declarat Victor Slav pentru sursa mai sus menționată.

