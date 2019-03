Bogdan Dumitrache susține că nu a avut chemare pentru această meserie, care acum îi aduce satisfacții și premii. „Când am intrat la Facultatea de Actorie, nu fusesem niciodată la teatru”, ne-a declarat el.

A ales-o din comoditate, i s-a părut că ar fi mai ușor.

„De pe geamul dormitorului în care făceam meditații la matematică, vedeam un grup de copii care mergeau să se pregătească pentru Actorie. Mi se părea mult mai interesant ce fac ei”, a declarat, pentru Libertatea, Bogdan Dumitrache.

A fost admis din prima, semn că alegerea a fost una inspirată. „Cătălin Naum a fost mentorul meu pentru o lungă perioadă, din momentul în care am intrat în facultate și până la 3-4 ani după ce am terminat, am fost cu el zi de zi”, a adăugat el.

A slăbit 10 kg în 7 săptămâni

Rolul Tudor din filmul „Pororoca” i-a adus actorului încă un premiu, marți seara, la Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România. Pentru a-și însuși cât mai bine personajul, Bogdan a apelat la specialiști.

„Cu regim alimentar am slăbit 10 kg, însă așa a fost programat de la început. Filmarea s-a întrerupt pentru 5 săptămâni, am început regimul cu două săptămâni înainte să se întrerupă și am avut 7 săptămâni la dispoziție. M-am consultat cu un nutriționist. Am lucrat cu un terapeut pentru secvențele în care logica situației depășește logica mea cotidiană și normalitatea mea, am vrut să înțeleg mai clar de ce un om într-o situație-limită reacționează într-un anumit fel, astfel încât să pot replica și să joc de mai multe ori același lucru, să nu fie doar o experiență simțită și nerepetabilă. După părerea mea, există două secvențe dificile, una dificilă tehnic, finalul filmului, și una dificilă prin emoția pe care o conține, nevoia de a fi puternic pentru familia lui, secvența de pe balcon, când plânge, dar, de fapt, vocea lui sună destul de liniștit”, a povestit el.

Este tată de fete

În viața reală, Bogdan Dumitrache are două fete, în vârstă de 3 și 8 ani, cu care este foarte grijuliu. „Am avut experiențe minore în parc – ca oricare alt părinte, presupun – când, pentru câteva momente, nu mi-am avut copiii în raza vizuală și acel debut de emoție e destul de relevant”, a precizat actorul.

Premiul adjudecat la „Gopo” l-a dedicat fetelor. „Toate premiile sunt importante, frumoase, sunt o recunoaștere a ceea ce ai făcut. Le păstrez în casă, nu e un loc anume, se mai joacă și fetele cu ele”, a conchis el.

