Cristina Cioran nu e la prima emisiune prezentată. Și asta a contat când a fost aleasă, dar mai ales faptul că era deja telespectatoare fidelă a emisiunii. Când să preia ștafeta, n-a mai avut nevoie decât de o mică „prelucrare”, pe care Simona i-a făcut-o în câteva minute.

„Chiar dacă e ca un magazin, are cam de toate, mi se potrivește foarte bine. Au fost niște probe, s-au dat castinguri, mă bucur că m-au ales. Eram o telespectatoare a emisiunii și atunci cam știam ce se întâmplă. Simona mi-a zis să fiu calmă, să nu mă enervez. Asta e cel mai important”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Cioran. Îi iese? „Da. Uneori însă, implicându-te, îți vine să răspunzi tu, să zici: Aaa, nu pot să cred că e adevărat!”, a adăugat ea.

Lookul de acum vine după ani de experimente

Faptul că e tunsă cam la fel ca Simona și e tot blondă n-a fost ceva căutat special de producătorii emisiunii, dar iată că s-a potrivit perfect. Cristina spune că look-ul cuminte de acum, care o face potrivită pentru TV, vine după ani de experimente. „Ani buni am schimbat nuanțele. Am fost brunetă, a doua zi mă făceam blondă sau roșcată, apoi verde, am fost toate culorile planetei. Am fost tunsă foarte scurt, am fost rasă pe cap, am stat cu părul scurt foarte mult timp, am avut fluctuații multe, multe.

Am avut inclusiv o situație când aveam părul șaten închis, iar a doua zi aveam o filmare și trebuia să fiu blondă. A fost o chestie dramatică, a trebuit să fac părul deschis la culoare, la coafor, bineînțeles, este o dramă pentru păr, o traumă, după care a trebuit să tund ce s-a ars, ce s-a stricat”, ne-a povestit ea.

