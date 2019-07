VIDEO/ Cum fac vedetele față caniculei? „Lăsăm aerul condiționat la 16 grade și ne rugăm să se răcească mai repede pereții”

Lili Sandu și Silviu Țolu

Lili Sandu și Silviu Țolu pleacă des la munte

Ideal pentru Lili Sandu și logodnicul ei, Silviu Țolu, ar fi ca pe perioada verii să stea numai la munte, unde aerul e respirabil, și să se întoarcă în București toamna, însă au destul de multă treabă în Capitală și n-o pot părăsi.

„Am fugit weekendul trecut la munte, dar în unele zile nu avem cum. Am fost la munte. Uitasem cât de bine este vara la munte. Încercăm să limităm ieșirile afară, ieșim mai mult seara, dar uite că și seara e înăbușitor”, ne-a mărturisit Silviu.

Lili spune că la ei în casă temperatura e la jumătatea celei de afară: „Lăsăm aerul condiționat la 16 grade și stăm și ne rugăm să se răcească mai repede pereții. Sau umblăm foarte sumar îmbrăcați. Silviu vrea cât mai rece, eu nu vreau chiar sub 16 grade, dar ne completăm și îl reglăm undeva la mijloc”.

Speak și Ștefania

Speak nu iese din casă, iar Ștefania nu se mișcă de la piscină

Printre cei care ar face orice să nu iasă din casă pe temperaturile astea se numără și Speak.

„Stau în casă pe vremea asta. Mor dacă ies. Eu acum sunt pe punctul de a muri. Așa că pe caniculă stau în casă, cu aerul condiționat dat la maxim”, a spus cântărețul.

Iubita lui, Ștefanaia, a găsit o altă soluție: „Eu fentez canicula stând calmă, ca să nu transpir prea tare, și mergând la piscină”.

Ana Morodan

Ana Morodan reduce cât poate temperatura din casă

Pe bloggerița Ana Morodan, fostă concurentă la „Asia Express”, canicula nu o împiedică să nu-și vadă de proiectele pe care le are în desfășurare. Chiar dacă nu face față cu stil temperaturilor extrem de ridicate, Ana spune că nu are nici o problemă cu această vreme.

„La cum transpir, nu cred că e cu stil sau fără stil. La birou am 15 grade, acasă am 15 grade, pe terasă e ca aici, la eveniment, adică mori de cald. Nu am fost atentă la ce recomandă medicii pe caniculă. Eu știu doar că e rece în casă. Dacă tot s-au inventat aceste aparate de aer condiționat, de ce să nu profităm de ele? N-am nici o problemă. E caniculă, aia e”.

Victor Slav

Victor Slav: «Am îmbătrânit și disconfortul termic îmi creează niște probleme»

Chiar dacă este născut vara, Victor Slav ne-a mărturisit că de vreo trei ani nu mai suportă deloc această perioadă a anului.

„Până acum doi-trei ani îmi plăcea vara, muream după ea. De vreo doi-trei ani, cred că am îmbătrânit și disconfortul termic îmi creează niște probleme și nu o mai suport. La mine acasă merge non-stop aerul condiționat, zi-noapte. Îl am setat pe 21 de grade. Nu e OK la o temperatură mai joasă, pentru că nu face față, nu o să facă niciodată în casă 16 grade. Indicat este 21, minim 19”, ne-a spus prezentatorul emisiunii „Vulturii de noapte”.

Nicole Cherry

Nicole Cherry e toată ziua la piscină

Și Nicole Cherry a descoperit cum să facă față caniculei: cu multă apă.

„Stau la piscină. Numai asta fac de când a venit canicula. Le-am zis tuturor că îmi pare rău, dar eu nu pot să-i onorez cu prezența decât seara. Și seara e cald, dar azi (n.r. – marți) a fost apogeul caniculei. Acasă dau drumul la aerul condiționat, beau apă și cam atât”, ne-a mărturisit cântăreața.

Giulia Anghelescu

Pe Giulia Anghelescu a prins-o canicula fără aer condiționat

Ghinion maxim: Giulia Anghelescu s-a trezit pe caniculă că nu-i mai merge aerul condiționat din mașină!

„Ies din casă și, spre marea mea «fericire», mi s-a stricat aerul condiționat de la mașină. Este absolut extraordinar. Nu că soțul meu n-ar fi lucrat în domeniu și putea să-și dea seama că se strică sau că se întâmplă ceva… Am norocul că eu nu sunt foarte rea de căldură, sunt rea de frig, așa că la căldură mă descurc”, ne-a spus Giulia, completând că nici acasă nu face abuz de aer condiționat, având norocul de a avea un apartament răcoros:

„Noi acasă nu putem să dăm aerul la 16 grade, dar este pe 22 constant. Spre marele nostru noroc, apartamentul în care stăm este extrem de răcoros și foarte rar dăm drumul la aerul condiționat, cam jumătate de oră pe zi. E un aer respirabil”.

Nicoleta Nucă

Nicoleta Nucă nu stă mai mult de 5 minute afară

Cântăreața Nicoleta Nucă face tot posibilul să stea cât mai puțin pe afară când e cald. În zilele fierbinți, nu petrece mai mult de 5 minute în aer liber, decât dacă este nevoită.

„Stau în casă, cu aer condiționat sau în mașină, cu aerul condiționat la maxim. Azi chiar am stat să fac un calcul: cât timp am petrecut eu în total afară. Până să ajung la eveniment, cred că au fost maxim 5 minute. Adică fac fix timpul cât ies din casă, urc în mașină, din mașină urc unde am avut treabă și atât”, a spus Nicoleta, completând că pe această vreme, preferă că nu se machieze:

„În mod normal, mă machiez lejer, fiind vară, merg pe varianta de machiaj foarte soft și îmi rezistă pentru că stau în încăperi cu aer condiționat. Mă machiez doar la evenimente, dar am zile când nu mă machiez deloc”.

Adi Sîna și Anca Serea

Familia lui Adi Sînă stă dezbrăcată în casă

Având copii de toate vârstele în familie, Anca Serea și Adi Sînă nu se pot bucura de aerul condiționat la o temperatură foarte joasă, așa că nu le rămâne decât să renunțe complet la haine. Iar când iese din acasă, Adi ne-am mărturisit că preferă să circule cu scuterul, ca să nu transpire.

„Nu sunt transpirat deloc. Vreau să vă spun secretul: circul mai mult cu scuterul. Acasă noi stăm dezbrăcați. În dormitorul părinților stăm dezbrăcați, să știi. În spațiul de joacă nu stăm dezbrăcați, noi, adulții, copiii ăia mici stau însă dezbrăcați prin curte”, ne-a spus artistul.

Doinița Oancea

Doinița Oancea nu suportă aerul condiționat

Aerul condiționat nu este cel mai bun prieten al Doiniței Oancea, provocându-i adevărate migrene. Prin urmare, atunci când e blocată în București, suportă greu temperaturile ridicate.

„Am fost la munte, unde am rezistat foarte bine, după care am fost la mare, unde m-a ajutat briza, iar de două zile, de când am venit în București, leșin de cald. Acasă nu dăm aerul prea tare, pentru că pe mine mă doare capul de la el. Și pe cel din mașină, dacă îl dau la primul nivel, simt efectiv cum îmi congelează creierul, uneori îmi vine să-l închid și să deschid geamuri. Cred că am o sensibilitate”, ne-a spus actrița.

