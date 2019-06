Otniela Sandu se pregătește pentru competiția vieții ei

Otniela s-a apucat de alergat acum 3 ani

„Sunt trei ani de când alerg, iar toată treaba asta cu alergatul a venit atât de spontan pentru că până acum trei ani nu-mi plăcea să alerg, chiar mi se părea chinuitor. După ce am terminat proiectul «Supraviețuitorul» m-a întrebat Dragoș Bucurenci dacă vreau să alerg pentru «Hope&Homes for Children». Am zis că vreau, dar că nu mai alergasem până atunci. Aveam de ales între 3, 10 și 21 de kilometri. Am vrut 21, dar mi-a sugerat să încep cu 3. Eu n-am putut să încep cu 3 și am ales 10. Asta a fost în vară, iar în toamnă, la un alt maraton am ales 21 de kilometri”, ne-a povestit Otniela despre începuturile ei în materie de maraton și semimaraton.

Cele mai multe competiții sunt pentru cauze nobile

Deși visează de acum un an să participe la un triatlon, întâmplarea a făcut ca anul trecut să renunțe pe ultima sută de metri. „M-am înscris anul trecut la triatlon. Toți lumea s-au mirat când m-au auzit, singurul care m-a susținut a fost Dragoș Bucurenci. El și Marius Manole. Marius a fost la acel triatlon, eu nu am mai apucat, pentru că a intervenit ceva exact înainte cu o săptămână și nu am mai putut să mai merg. Nu mă las. Vreau în continuare să merg”, a mai completat Otniela la „Star Trips&Tricks”.

Otniela se pregătește pentru triatlon

Concurează pentru campanii umanitare

Țelul ei nu este de a câștiga medalii sau cupe, ci de a ajuta oameni mai puțin norocoși, astfel că majoritatea competițiilor la care participă au ca scop un act caritabil. „Acum mă pregătesc pentru triatlon. Mi-a sugerat Dragoș să merg mai mult cu bicicleta, pentru că nu este chiar așa cum cred eu. Merg bine cu bicicleta, dar pe dealuri și serpentine e altceva. Triatlonul începe cu înot, apoi bicicletă și alergat. Dar e distanță mare. După ce faci 21 de kilometri să și mergi cu bicicleta și să și înoți e destul de greu. În plus, am înțeles că la înot trebuie să fii obișnuit, pentru că sunt foarte mulți oameni și este efectul ăla de zici că te bagă cineva într-o mașină de spălat și toată lumea se agită pe lângă tine. Plus că te panichezi un pic”, a mai spus fosta finalistă de la ”Ferma”, completând că niciodată nu a mizat pe ideea de a ieși pe primul loc, ci mereu a avut în gând să ducă la bun sfârșit cursa. „Nu am un țel să ies pe primul loc. Dacă m-aș fi gândit așa clar nu aș mai fi mers, pentru că trebuie să te pregătești pentru a ieși pe primul loc, dar mă chinuiesc oricum să am rezultate cât mai bune și în condițiile astea, să scot un timp bun”.

