Ștefan de la „Exatlon” se pregătește pentru cea mai dură competiție

Chiar dacă declară că nu mai vrea să participe la nici un concurs sportiv și că se axează pe o carieră actoricească, Ștefan Floroaica, fost concurent de la „Exatlon”, se pregătește pentru cea mai dură competiție din lume: Ironman, triatlonul oamenilor de oțel. „Sportul face parte din mine și va face parte din mine toată viață. Cu skandenbergul s-a încheiat. Am fost campion, nu mă mai motiva. Apoi am trecut la maraton și semimaraton și aici am un dubiu, pentru că sacrifici foarte multe chestii și acum fac doar mișcare de tot felul: alerg, sală, parcuri, sporturi extreme, orice pentru a dezvolta nu neapărat fizicul, ci armonia mea interioară, fluiditatea mișcărilor. E foarte important pentru mine să fiu elastic”, ne-a povestit tânărul.

Ștefan nu și-a propus o dată anume la care să se înscrie în această competiție, însă ceea ce știe sigur e că va alege niște trasee dificile. „Am acum în plan competiția Ironman, o competiție foarte dificilă: 3,8 km de înot în apă deschisă, nu în bazin, apoi ieși din apă, te urci pe bicicletă și mergi cu bicicleta 180 de kilometri și după acești 180 km, te dai jos de pe bicicletă și alergi alți 42 de kilometri. Nu te odihnești deloc între probe. Ăsta e genul de provocare pe care mi-o doresc și-mi place și mă regăsesc, pentru că te chinuie. Iar pregătirea e foarte grea”, ne-a declarat Ștefan.

