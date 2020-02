Discuții între medici din interiorul spitalului Balș, unde e bărbatul cu coronavirus: ”Consultăm TOȚI PACIENȚII CU ACELAȘI ECHIPAMENT. Dacă unul e pozitiv, le dăm tuturor”!

Femeie izolată la domiciliu în Alba: „Mi-au spus că voi fi monitorizată de 2 ori pe zi, dar mi-au dat block și nu m-a sunat nimeni!” Reacția șefului DSP Alba

UPDATE – Coronavirus în lume | Numărul deceselor a depășit 2.900. Câte cazuri noi s-au înregistrat