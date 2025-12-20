Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au intervenit prompt, după ce femeia a oferit spre vânzare articole pirotehnice din categoriile P1 și F2 unui investigator sub acoperire. Aceasta nu deținea autorizația necesară pentru comercializarea produselor pirotehnice respective.

În urma intervenției, autoritățile au confiscat aproximativ 1.700 kg de articole pirotehnice deținute ilegal. Specialiștii avertizează că manipularea și depozitarea unor asemenea cantități prezintă un pericol semnificativ atât pentru persoana care le deține, cât și pentru comunitatea din jur.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente. La finalizarea acestora vor fi luate măsurile legale corespunzătoare.

Poliția reamintește cetățenilor că orice tranzacție cu articole pirotehnice trebuie să respecte legislația în vigoare și că vânzarea sau deținerea ilegală a acestora constituie infracțiune.

