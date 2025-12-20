Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură a orașului Palma de Mallorca, unde camionul de mare tonaj a intrat cu semiremorca în zona mediană care separă sensurile de circulație, blocând parțial drumul timp de mai multe ore.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, șoferul profesionist avea o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, de aproximativ nouă ori peste limita legală admisă pentru conducătorii de vehicule de mare capacitate.

Din motive care sunt încă investigate, camionul a părăsit banda de rulare la kilometrul 9,5 al autostrăzii, în apropierea ieșirii către Genova, a distrus parapetele de protecție și a traversat vegetația din zonă, oprindu-se în mediană.

Deși impactul a fost unul violent, iar pagubele materiale sunt considerabile, șoferul a scăpat fără răni.

La fața locului au intervenit echipaje ale Gărzii Civile – Unitatea de Circulație din Spania, care au securizat zona și au gestionat traficul.

Testul cu aparatul etilotest a confirmat starea avansată de ebrietate a conducătorului auto, situație considerată extrem de gravă, având în vedere riscul ridicat pe care un astfel de vehicul îl reprezintă pentru ceilalți participanți la trafic.

În urma accidentului, una dintre benzile de circulație a fost închisă, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte în coloane formate pe mai mulți kilometri.

La intervenție au participat și pompierii din Palma, deoarece dimensiunile și greutatea camionului au îngreunat operațiunea de degajare a carosabilului.

Lucrările de ridicare și demontare a semiremorcii s-au întins pe parcursul mai multor ore, iar autoritățile au anunțat că finalizarea acestora ar putea avea loc abia sâmbătă după-amiază.

Garda Civilă ia în calcul deschiderea unui dosar penal.

