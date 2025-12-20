Fără zi liberă pe 5 ianuarie. Decizia premierului

Anul 2025 începe pentru bugetari cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie (joi și vineri), urmate de weekend.

Luni, 5 ianuarie, este prima zi lucrătoare din an, înainte de alte două zile libere legale: 6 ianuarie – Boboteaza și 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul.

În mod tradițional, Guvernul acorda o punte bugetară, declarând ziua de 5 ianuarie liberă, cu recuperare ulterioară. Surse guvernamentale au declarat însă că Ilie Bolojan se opune categoric acestei măsuri, iar în 2026 nu va exista nicio astfel de punte.

De altfel, acesta este singurul moment din an în care s-ar fi pus problema unei punți bugetare, celelalte sărbători legale fiind deja alipite weekendurilor.

Relații tensionate între Guvern și bugetari

Decizia vine într-un context deja conflictual. Relația dintre premier și angajații din instituțiile publice este descrisă de surse administrative drept „la cuțite”, în special după măsurile de austeritate aplicate în ultimele luni.

Bugetarii au resimțit direct deciziile Guvernului:

plafonarea sporului de condiții vătămătoare la 300 de lei, de la niveluri care ajungeau până la 1.500 de lei;

restrângerea accesului la indemnizația de hrană;

reduceri de personal, în special în educație și administrație.

Datele Ministerului Finanțelor arată o scădere constantă a numărului de posturi ocupate la stat de la preluarea guvernării de către Ilie Bolojan.

Calendarul zilelor libere legale din 2026

Pentru anul 2026, zilele libere stabilite prin lege vor fi în număr de 16.

Iată care vor fi acestea și în ce zile vor pica:

Joi, 1 ianuarie – Anul Nou

Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou

Marți, 6 ianuarie – Sărbătoarea de Bobotează

Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare a Sărbătorii de Paște

Duminică, 12 aprilie – Sărbătoarea Paștelui Ortodox

Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște

Vineri, 1 mai – Ziua Muncii

Duminică, 31 mai – Sărbătoarea Rusaliilor

Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii sau Lunea după Rusalii și Ziua Copilului

Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei

Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie – Prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

