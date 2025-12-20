Cuprins:
Fără zi liberă pe 5 ianuarie. Decizia premierului
Anul 2025 începe pentru bugetari cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie (joi și vineri), urmate de weekend.
Luni, 5 ianuarie, este prima zi lucrătoare din an, înainte de alte două zile libere legale: 6 ianuarie – Boboteaza și 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul.
În mod tradițional, Guvernul acorda o punte bugetară, declarând ziua de 5 ianuarie liberă, cu recuperare ulterioară. Surse guvernamentale au declarat însă că Ilie Bolojan se opune categoric acestei măsuri, iar în 2026 nu va exista nicio astfel de punte.
De altfel, acesta este singurul moment din an în care s-ar fi pus problema unei punți bugetare, celelalte sărbători legale fiind deja alipite weekendurilor.
Relații tensionate între Guvern și bugetari
Decizia vine într-un context deja conflictual. Relația dintre premier și angajații din instituțiile publice este descrisă de surse administrative drept „la cuțite”, în special după măsurile de austeritate aplicate în ultimele luni.
Bugetarii au resimțit direct deciziile Guvernului:
- plafonarea sporului de condiții vătămătoare la 300 de lei, de la niveluri care ajungeau până la 1.500 de lei;
- restrângerea accesului la indemnizația de hrană;
- reduceri de personal, în special în educație și administrație.
Datele Ministerului Finanțelor arată o scădere constantă a numărului de posturi ocupate la stat de la preluarea guvernării de către Ilie Bolojan.
Calendarul zilelor libere legale din 2026
Pentru anul 2026, zilele libere stabilite prin lege vor fi în număr de 16.
Iată care vor fi acestea și în ce zile vor pica:
- Joi, 1 ianuarie – Anul Nou
- Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou
- Marți, 6 ianuarie – Sărbătoarea de Bobotează
- Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
- Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
- Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare a Sărbătorii de Paște
- Duminică, 12 aprilie – Sărbătoarea Paștelui Ortodox
- Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște
- Vineri, 1 mai – Ziua Muncii
- Duminică, 31 mai – Sărbătoarea Rusaliilor
- Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii sau Lunea după Rusalii și Ziua Copilului
- Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului
- Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei
- Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României
- Vineri, 25 decembrie – Prima zi de Crăciun
- Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.
VN75 20.12.2025, 11:27
Este o mare tâmpenie. A făcut acest lucru din ambiție ca să-i pedepsească pe salariați și să arate cine este ”ȘEFUL” Oricum nu va da în brânci cu munca nimeni pe data de 5 ianuarie. Pe lângă faptul că habar nu are de economie mai este și răzbunător. Statul nu câștigă nimic din ai aduce la servici pe 5 ianuarie pe salariați. Mai mult pierde, dar orgoliul de mare șef al lui Bolojan și dorința lui de a se răzbuna pe salariați este mult prea mare. La fel s-a comportat și la Oradea. Nu este decât un parvenit ajuns prin proptele în funcții care îl depășesc ca, competență.
palominocreek 20.12.2025, 13:47
Zilele libere nu sunt ptr bugetari, ci pentru toți angajații, fie ca sunt la stat, fie la privat.
MariusConon72 20.12.2025, 15:28
Nu-i mare lucru. Majoritatea și-o va acoperi cu ore suplimentare adunate și neplătite sau cu zile din concediul de odihnă rămas din 2025. Ori chiar cu o zi de CO din 2026. Dar de stat se va sta bine mersi acasă. Nu a zis Bolojan că sunt obligați să vină la serviciu. Blablaul cu recuperarea era o mizerie. La fiecare punte inventată stăteau acasă și nu recuperau niciodată. Toată lumea știa, inclusiv el că e bugetar din tată- fiu.
