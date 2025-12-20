Criză de personal în secţiile-cheie

În prezent, unii medici efectuează încă 6-7 gărzi pe lună, similar cu regimul de muncă al doctoriţei Ştefania Szabo, care a decedat în timpul unei gărzi la sfârşitul lunii octombrie 2025. Pătraşcu subliniază că această situaţie reprezintă o presiune enormă asupra personalului medical.

Neonatologia se confruntă cu cea mai gravă situaţie. Din cei trei medici existenţi, spitalul poate implica doar parţial activitatea lor în linia de gardă.

„Este aproape cea mai neacoperită linie de gardă a spitalului”, a explicat managerul spitalului.

În cardiologie, situaţia nu este mai bună. Există doar un singur medic cu contract individual de muncă şi un altul pe bază de prestări servicii. ORL-ul urmează îndeaproape, cu doar trei medici, dintre care doi ar putea rămâne dacă nu se prelungeşte posibilitatea cumulului pensiei cu salariul.

Îmbunătăţiri şi provocări în alte secţii ale Spitalului de Urgență Buzău

În ciuda dificultăţilor, spitalul a reuşit să îmbunătăţească situaţia în unele secţii. La pediatrie, de exemplu, s-a suplimentat numărul de medici, asigurând chiar gărzi dublate.

„Acum am suplimentat numărul de medici pe secţia Pediatrie în aşa fel încât avem chiar dublate gărzile, nu avem un singur medic în cadrul gărzilor, chiar sunt doi medici”, explică Pătrașcu.

Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri, ajungând până la 230 de pacienţi pe tură. Managerul menţionează că se discută suplimentarea personalului cu un medic specialist în urgenţe.

Impactul pierderii doctoriţei Ştefania Szabo asupra spitalului din Buzău

Decesul doctoriţei Ştefania Szabo în timpul gărzii a avut un impact semnificativ asupra spitalului: „Pierderea doamnei doctor s-a resimţit şi se resimte şi acum, vorbim atât de omul, de persoana doamnei doctor Ştefania, cât şi organizatoric, în ceea ce înseamnă activitatea şi în liniile de gardă”, explică Pătrașcu.

Spitalul a fost nevoit să apeleze la medici externi pentru a completa activitatea în linia de gardă, demonstrând capacitatea de adaptare în faţa acestei tragedii.

Managementul spitalului aşteaptă cu interes deciziile Ministerului Sănătăţii privind reorganizarea activităţilor în linia de gardă. Se speră că aceste măsuri vor aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte plata şi recunoaşterea vechimii pentru activitatea de gardă.

Pătraşcu subliniază necesitatea urgentă de a rezolva problemele de personal în neonatologie, cardiologie şi ORL. El speră că prelungirea posibilităţii de cumul al pensiei cu salariul, anunţată de ministrul Sănătăţii pe 18 decembrie 2025, va ajuta la reţinerea medicilor cu experienţă în sistem.

În ciuda provocărilor, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău continuă să ofere servicii medicale comunităţii. Pătraşcu afirmă cu încredere: „Noi am dat dovadă de organizare şi că suntem un spital cu medici profesionişti, personal profesonist în aşa fel încât să nu afectăm activitatea pentru comunitate”.

Moartea doctoriței Ștefania Szabo

Ștefania Szabo Manolescu avea doar 37 de ani și era directorul medical al Spitalului de Urgență Buzău. Ea a fost găsită moartă în camera de gardă. Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, a povestit că descoperirea îngrozitoare a avut loc la finele lunii octombrie în camera de gardă de pe secția Chirurgie, unde tânăra se odihnea.

Ceea ce a dat de bănuit a fost alarma telefonului doctoriței care suna continuu. Un angajat al secției ar fi intrat să vadă ce se întâmplă, moment în care a descoperit-o moartă.

Printre detaliile descoperite de anchetatori în locul în care a murit dr Ștefania Szabo s-ar afla și prezența unui flacon de propofol, un anestezic extrem de puternic, folosit doar în medii strict controlate.

Propofolul este un anestezic intravenos de acțiune rapidă, utilizat în spitale pentru inducerea sau menținerea somnului profund al pacienților în timpul intervențiilor chirurgicale. Spre deosebire de alte sedative, propofolul nu elimină durerea, dar provoacă o stare profundă de inconștiență.

În doze mari sau administrat rapid, propofolul reduce drastic ritmul cardiac și respirația, efecte care pot duce la pierderea conștienței și la deces în doar câteva minute, dacă nu există intervenție imediată.

Potrivit unor surse din anchetă, în camera unde a fost găsită Ștefania Szabo ar fi fost descoperite seringi și o fiolă de propofol. Iar acum există unele voci care spun că medicul și-ar fi putut administra singură substanța, posibil pentru a-și calma o stare de agitație sau epuizare severă.

Familia a cerut prezența unui legist independent la necropsie, iar procurorii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

